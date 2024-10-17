Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-15 Ekim tarihinde yaptığı çalışmalarda, kaçakçılık ve sahtecilik suçlarına yönelik önemli bulgular elde etti.Bu kapsamda da yapılan operasyonlarda, 42 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.5607 sayılı Kanun kapsamında yapılan çalışmalarda; 155 litre el yapımı alkollü içki, 20 adet aroma kiti, 4 litre etil alkol, 1 adet fermantasyon düzeneği, 1 şişe metil alkol, 1 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 164 bin 320 adet dolu makaron, 9 bin 92 adet boş makaron, 167 kilogram tütün, 11 adet sigara doldurma makinesi, 35 adet elektronik sigara, 3 paket gümrük kaçağı sigara, 129 adet gümrük kaçağı parfüm, 103 adet gümrük kaçağı saat ve 4 adet gümrük kaçağı tıraş makinesi ele geçirildi.Parada sahtecilik ve 6136 sayılı Kanun kapsamında ise bin 900 TL değerinde sahte banknot, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet tabanca mermisi bulundu. 42 kişi hakkında 5607 SKM, 6136 SKM, nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlarından yasal işlemler başlatıldı.