Sivas'ta deprem!

Sivas'ta 10 dakika arayla iki korkutan deprem meydana geldi. Kent merkezi 4.7 ve 4.1 ile sallandı. Malatya merkezli 5.9'luk deprem sonrası meydana gelen bu sarsıntı korku ve paniğe yol açtı. Sivas Valiliği, bölgede olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Deprem Tokat başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Sivas merkezde saat 11.29'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.İlerleyen dakikalarda yine aynı noktada 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 'Şu an olumsuz bir durum yok, taramalar sürüyor' açıklamasında bulundu.Sivas'ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı.İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.Geride bıraktığımız gün Malatya Kale'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı. Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmişti.180'den fazla kişi depremden etkilenip hastanelere başvurmuş, devlet tüm imkanlarını seferber etmişti.