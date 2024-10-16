Yurt dışından telefon getirenler dikkat! IMEI klonlama bitti: Telefonlar birer birer kapanıyor

Yurt dışından getirilen telefonlara yapılan IMEI klonlama işlemi sona eriyor. Geçen yıl yürürlüğe giren düzenlemelerle birlikte 'IMEI attırma' olarak da bilinen işleme tabi tutulmuş telefonlar birer birer kullanıma kapanıyor. Telefonlarını bu tarz yöntemlerle kullanmaya devam eden vatandaşlar​ zor durumda kaldı. Telefon tamircileriyse müşterilerinden tepkiler almaya başladı.Geçen yılın ekim ayında yürürlüğe giren kanunla birlikte sinyal alınamayan telefonların kapatılma süresi 7 yıldan 1 yıla indirilmişti. Söz konusu düzenleme, yurt dışından telefon getirip IMEI kayıt ücreti ödememek adına klonlama işlemi yaptıran kişileri doğrudan etkiledi. Bir yıl dolduktan sonra klon IMEI'li telefonlar kapatılmaya başlandı.Sabah'ın haberine göre, 'IMEI klonlama - attırma' işlemi yapan telefoncular, 'Herhangi bir sorun yaşanmaz' garantisi verdiği için vatandaşlarla karşı karşıya kalırken, artık yeni telefonlarda klonlama yapmaktan çekiniyor. Mecidiyeköy, Eminönü gibi semtlerdeki telefoncular tarafından sıklıkla uygulanan bu yöntem artık tarih oluyor.Telefonculara IMEI klonlatan vatandaşlar telefonlarının kapanmasının üzerine işlemi yapan telefoncuların kapısını aşındırıyor. Mecidiyeköy'de IMEI klonlayan bir telefoncu, bir haftadır IMEI klonlamaya çalıştıklarını fakat devlet tarafından bu yöntemin engellenmesi sebebiyle artık yapamadıklarını belirtti ve ekledi:'Daha önce telefonlarını klonladığımız kişilerin telefonları da kapanmaya başlamış. Bizden paralarını istiyorlar. Zor durumda kaldık.'10 gündür klonlamada sorun yaşadıklarını belirten telefoncu, 'Telefonu aldığınızda çift SIM ile 8 ay işletmeden kullanabiliyorsunuz. Kalan 4 ay için bu klonlama ücreti alıyorduk. Vatandaş 32 bin TL ödemek yerine verdiğimiz hizmet karşılığında bize 2.500 TL ödüyordu. Biz onlara bir garanti vermedik. Böyle bir risk olduğunu söyledik' ifadelerini kullandı.Eminönü'ndeki başka bir telefoncu da IMEI'ini klonladıkları telefonları ikinci elde daha ucuza aldıklarını söyledi. Telefoncu, 'Kayıt yapılan bir iPhone 14 Pro Max bugün 45-48 arasına alınır. Ancak telefon kayıtlı değilse bu fiyat 20-25'e düşer. Çünkü klonlanan telefonda muhakkak bir sorun oluşur, bunu vatandaş hemen anlamaz zamanla çıkar. O nedenle biz bu telefonları ikinci elde daha ucuza alıyoruz' dedi.Klonlanan telefonların bir bir kapanmasıyla birlikte operatörlerin mağazalarında da yoğunluk oluştu. Bir mağaza çalışanı, 'Son 10 gündür bir yoğunluk var. Telefon kapanınca insanlar anlamıyor, bunun için önce operatöre geliyor' diye konuştu. IMEI ücretinin yüksek olması nedeniyle yurtdışından alınan telefonla Türkiye arasındaki ücret farkının da çok daraldığına dikkat çeken çalışan, 'O nedenle tarifeye ek telefonlara olan ilgi arttı' ifadelerini kullandı.Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için gerekli olan IMEI kayıt ücreti, 2024 yılında 31 bin 692 TL oldu. Gelecek sene itibarıyla yüzde 45 artışla 45 bin 953 TL seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. IMEI kayıt tutarı, her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor.