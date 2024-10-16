Instagram'da dijital kartvizit dönemi: Profilinizi daha kolay paylaşabileceksiniz

Instagram​ kullanıcıların hesaplarını başkalarıyla daha kolay bir şekilde paylaşabileceği yeni bir özellik sundu: dijital profil kartları. Bu yenilik profilinizi bir QR kod ve çeşitli kişiselleştirilebilir seçeneklerle bir dijital kartvizit şeklinde sunmanıza olanak sağlıyor.Dijital profil kartı, Instagram hesabınıza ilişkin paylaşmak istediğiniz tüm temel bilgileri bir araya getiriyor. Kartın arka yüzünde kullanıcı adı ve QR kodu bulunurken, ön yüzünde biyografiniz, isminiz ve profil fotoğrafınız gibi detaylar bulunuyor. Ayrıca kendi seçtiğiniz bağlantıları ve favori bir şarkınızı da profil kartınıza ekleyebiliyorsunuz.Yeni özelliğin sunduğu en büyük avantajlardan biri, profil kartlarının arka planını özelleştirme imkanı sunması. Bu sayede kullanıcılar, Instagram profillerine dijital bir kartvizit görünümü kazandırarak hesaplarını daha kişisel ve dikkat çekici bir şekilde paylaşabilecek.Profil kartınıza erişmek ise oldukça basit. Instagram profilinize girdikten sonra 'Profili Paylaş' seçeneğine tıklayarak profil kartınızı görüntüleyebilir ve sağ üst köşedeki kalem simgesine basarak kartınızın öğelerini düzenleyebilirsiniz. Kartı farklı farklı platformlar aracılığıyla arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz çeşitli seçenekler mevcut. Ayrıca 'Hikayeye Ekle' seçeneği ile dönen iki taraflı bir kart oluşturarak da hikayenizde yayınlayabilirsiniz.