Bakan Kacır, 75’inci Uluslararası Uzay Kongresi'ne katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı açıklamada, “Türkiye olarak 2026 yılında Antalya’da ev sahibi olacağımız, 75’incisi bu yıl Milano’da düzenlenen dünyanın en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Kongresi’ni (IAC) ziyaret ettim. Tüm dünyadan ulusal uzay ajansları, endüstri liderleri ve akademi dünyasından insanları bir araya getiren Kongre’de verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye pavilyonunda ülkemizin uzay ve savunma teknolojileri alanında öncü kurumları ve firmaları Türkiye’nin gurur projelerini, Uzay Programımızı ve ülkemizde gerçekleştirilecek IAC 2026 Antalya'nın tanıtımını yapıyor. Uzay çalışmalarında lider ülke olmak ve Milli Uzay Programı hedeflerimizde başarıya ulaşmak için uluslararası iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.TUA DA KATILIMCI AJANSLAR ARASINDA YERİNİ ALDIUluslararası Uzay Federasyonu'nun (IAF) kurucu üyesi olan İtalyan Havacılık ve Uzay Bilimleri Derneği (AIDAA) İtalyan Uzay Ajansı (ASI) İtalyan havacılık ve uzay şirketi Leonardo ortaklığında düzenlenen IAC 2024; ulusal uzay ajansları, endüstrideki liderler ve akademi dünyası temsilcilerini bir araya getirdi. Türkiye Uzay Ajansı da (TUA) katılımcı ajanslar arasında yerini aldı.BAE UZAY AJANSI BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜEtkinlik için Milano’da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bakan Kacır, burada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Spor Bakanı ve Uzay Ajansı Başkanı Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi ile görüştü. Görüşmede; her iki ülkenin uzay ve uydu teknolojilerindeki ortak projeleri ele alındı.AXIOM SPACE, SPACE X VE AIRBUS YETKİLİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİBakan Kacır ayrıca Axiom Space, SpaceX ve Airbus şirket yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde uydu ve uzay araçları, fırlatma sistemleri, uzay misyonları, ortak keşifler ve bilimsel araştırma projeleri konularında fikir alışverişinde bulunuldu.IAC 2026 ANTALYA’NIN TANITIMI DA YAPILDIBakan Kacır, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından ülkemizi temsilen kurulan standı da ziyaret etti. Türkiye pavilyonunda uzay ve savunma teknolojileri alanında öncü kurumlar ve firmaları Türkiye’nin gurur projelerini anlatırken, TUA ve TÜBİTAK Uzay tarafından ülkemizde gerçekleştirilecek IAC 2026 Antalya'nın tanıtımı yapıldı.