Trump-Harris yarışında anketlerde kim önde?

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım günü, milyonlarca seçmen 4 yıl boyunca ülkeyi yönetecek ismi seçmek için sandık başına gidecek.Amerika'yı Kamala Harris ya da Donal Trump yönetecek...Tüm dünyanın merak ettiği yarışta peş peşe anketler yapılırken, hangi adayın önde olduğu da netleşmiş durumda.Demokrat Parti adayı Harris, adaylığını duyurduğu Temmuz'un sonundan bu yana ulusal anketlerde Cumhuriyetçi Parti aday Trump'ın önünde.Harvard-Harris tarafından yapılan 11-13 Ekim tarihlerinde yapılan son ankete göre Kamala Harris yüzde 51, Donald Trump yüzde 49 oya sahip.NBC News'ün 4-8 Ekim'de yaptığı ankete göre iki isim eşit oya sahip; Harris yüzde 48, Trump yüzde 48.ABC News/Ipsos'un 4-8 Ekim'de yaptığı ankete göre Harris, Trump'ın iki puan önünde; Harris yüzde 49, Trump yüzde 47.CBS News Harris 8-11 Ekim tarihli anketine göre ise Harris yüzde 51, Trump yüzde 48 oya sahip.Rasmussen Reports'un 3-9 Ekim'de yaptığı ankete göre ise Trump önde; Harris yüzde 46, Trump yüzde 48.New York Times'ın 29 Eylül-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği anketine göre Harris yüzde 49, Trump yüzde 46 oya sahip.5 Kasım seçimi için salıncak eyalet olarak kabul edilen yedi eyalette adaylar, başa baş gidiyor. Bu eyaletlerde Harris ve Trump arasında oy farkı yüzde 1-2 civarında.Grafiklerde Harris'in Ağustos başından itibaren Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin'de önde olduğu görüldü.Üç eyalet Trump'ın başkanlığı kazandığı 2016 seçimine kadar Demokrat Parti'nin kaleleri konumundaydı.Biden, 2020'de bu eyaletleri geri kazandı. Harris de 5 Kasım'da üç eyalette ipi göğüsleyebilirse seçilme şansını artıracak.