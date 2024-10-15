Terör örgütü propagandası yapanlara operasyon: 269 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da eylem ve gösterilerin yasaklanmasına rağmen 13 Ekim 2024 Pazar günü miting gerçekleştiren ve terör örgütü propagandası yapan şahıslarla ilgili harekete geçti.SOSYAL MEDYA HESAPLARINA İNCELEMESosyal medyada terör örgütü destekçiliği yapan 47 hesap yöneticisi tespit edildi ve işlem başlatıldı.'13 HESAP YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Aynı gün sosyal medya hesaplarında, Bölücü Terör Örgütü elebaşının fotoğrafını paylaşan 7'si DEM Parti milletvekili olmak üzere toplam 13 hesap yöneticisi tespit edildi.Aynı gün Bölücü Terör Örgütü lehine örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli çocuk muhafaza altına alındı. Göz altına alınanlardan 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheliye Adli kontrol kararı verildi. Muhafaza altına alınan çocuk serbest bırakıldı. Yasa dışı propaganda yapan diğer şüphelilerin tespit işlemleri devam etmekte.269 BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ GÖZALTINA ALINDIAyrıca miting duyurusu ve öncesinde düzenlenen (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Mersin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yozgat) 36 ildeki operasyonlarda ise DAHA ÖNCE taş ve molotof kokteyl atarak illegal sokak olaylarına katılan , üst düzey örgüt mensuplarıyla fotoğrafları tespit edilen, sözde tecridin kaldırılmasına yönelik eylemleri organize etmeye çalışan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) Üyesi 269 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK'Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığını, İstihbarat Başkanlığını, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerini tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek.