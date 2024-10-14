Yeni virüs keşfedildi! O böglede yaygınlaşıyor...

Çin'de kene kaynaklı yeni bir virüs keşfedildi.Bu virüsün ölüm oranı ise fazla...Virüsün ölüm oranı yüzde 30 olan Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsüne yakın bir tür olup, Nairoviridae ailesine mensup orthonairovirus cinsinden.Virüse, 'Sulak Alan Virüsü' adı verildi.Bilim insanları, Çin'in kuzeydoğusunda kene ısırığı sonrası akut ateş yaşayan diğer hastaları da inceledi ve 17 yeni Sulak Alan Virüsü vakası daha tespit ederek virüsün bu bölgede yaygın olduğunu doğruladı.Araştırma ekibi, virüsün kaynağını belirlemek için bölgedeki keneler, evcil hayvanlar ve vahşi hayvanlar üzerinde geniş çaplı ekolojik incelemeler yaptı.Bu çalışmalar sonucunda koyun, domuz ve atlarda virüs tespit edildi ve bu hayvanların virüs için birer taşıyıcı olabileceği öne sürüldü.Şu ana kadar Sulak Alan Virüsü yalnızca Çin'in kuzeydoğusunda tespit edildi.Ancak bu virüsü taşıyan kenelerin Avrupa ve Asya'da geniş bir dağılım alanı bulunuyor. Bu da virüsün daha geniş bir coğrafyada yayılmış olabileceğini düşündürüyor.Yeni kene kaynaklı hastalıkların tespit edilmesindeki artışın birkaç sebebi var. İlk olarak, bu tür hastalıklar ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi spesifik olmayan belirtiler gösterdiği için, genellikle başka hastalıklarla karıştırılabiliyor.Ayrıca, kene kaynaklı hastalıklar bulaşıcı olmadığından büyük çaplı salgınlar şeklinde ortaya çıkmıyor. Bu da tanı koymayı zorlaştırıyor.İkinci olarak, kene ısırığının fark edilmemesi yaygın bir durum. Keneler, genellikle vücudun arka kısımlarına yapıştıkları için fark edilmeleri zor oluyor. Ayrıca, birçok hasta kene ısırıldığının farkında bile olmuyor.Bu zorluklara rağmen, yeni genetik analiz yöntemleri sayesinde daha önce bilinmeyen patojenlerin tespit edilmesi mümkün hale geldi. Ancak, bu tür hastalıkların teşhisi için tıbbi farkındalık hala yetersiz.Son yıllarda, kene kaynaklı hastalıkların dağılımında da değişiklikler gözlemleniyor. İklim değişikliği, kenelerin etkinlik dönemlerini ve yaşadıkları bölgeleri etkileyerek, daha önce kene popülasyonunun uygun olmadığı alanlarda hastalık riskini artırabiliyor.Örneğin, daha önce sadece Asya ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde görülen kene kaynaklı ensefalit virüsü, son dönemde Hollanda ve Birleşik Krallık'ta da tespit edilmeye başlandı.Kene kaynaklı hastalıklardan korunmak için ormanlık ve çayırlık alanlarda yürüyüş yaparken uzun pantolon giymek ve böcek kovucu spreyler kullanmak önemli.Eğer kene tarafından ısırıldıysanız, doğrudan doktora başvurmalısınız.