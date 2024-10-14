Özgür Özel'in korumalarından şok hareket! Yaka paça uzaklaştırdılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyedeki işinden atıldığını iddia eden bir vatandaş, derdini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anlatmak isteyince Özel'in korumaları tarafından yaka paça alandan uzaklaştırıldı. Özel ise olanları sadece izlemekle yetindi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdi İpekçi Parkı Halk Kafe'nin açılışını yapmak üzere Marmaris'e gitti. Özgür Özel burada kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.Bu esnada bir vatandaş, işten çıkarıldığını söylemek amacıyla Özgür Özel'e yaklaştı. Özel'e elini uzatan yurttaş, cümlesini bitiremeden zabıta müdahalesiyle karga tulumba alandan uzaklaştırıldı.Özel ise olanları sadece izlemekle yetindi.