Hizbullah'ın saldırısı sonrası İsrail'in 'mağduruz' açıklaması

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazzelilere zulmediyor.Kadın ve çocuk demeden katliamlarını sürdüren İsrail, Gazze'nin ardından Lübnan'a da saldırmaya başladı.Lübnan'ın başkenti Beyrut'a çok sayıda hava saldırısı gerçekleştiren İsrail'e cevap ise Hizbullah'tan geldi.İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, dün Hizbullah tarafından gönderilen insansız hava aracının bir askeri üssü vurduğu bildirildi.Saldırıda 4 İsrail askeri öldürülürken 60 tanesi de yaralandı.Saldırının İsrail'in geçtiğimiz günlerde Beyrut'un merkezinde 22 kişinin ölümüne yol açan saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi.Yaşananların ardından İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan saldırıya ilişkin skandal bir açıklama geldi.Açıklamada, "Hizbullah'ın saldırısı için insan hakları örgütleri harekete geçmeliAskerlerimize yemek yerken yapılan saldırı bir savaş suçudur." ifadelerine yer verildi.İsrail'in 1 yıldır yaptıklarını görmezden gelerek hiçbir şey olmamış gibi yaptığı açıklama, pes artık dedirtti.Açıklamayı görenler İsrail'in insan hakları dersi vermeye kalkmasını şaşkınlıkla izledi.Açıklamada dikkat çeken yüzsüzlük sonrası bu kez de İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yine skandal bir paylaşım yapıldı.Kadın ve çocuk demeden masum Filistinlileri sığındıkları her yerde öldüren İsrail ordusu, sosyal medyasından, "Bir okulun ve bir BM binasının yakınları, Hizbullah'ın roket fırlatmak için seçtiği yerler." ifadelerine yer verildi.