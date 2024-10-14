CHP’li Kartal Belediyesi işçileri grev kararı aldı

Kartal Belediyesi önünde yapılan basın açıklamasını işçiler adına Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 4 No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri Cem Erdem yaptı. Mevcut ücretlerle geçinemediklerini söyleyen Erdem, "Her geçen gün ücretlerimiz eriyor, geçinmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu koşullar altında emekçilerin insanca yaşamak için ücret talepleri görmezden gelinemez." dedi.İşçiler olarak insanca yaşamak için toplu iş sözleşmesi süreci yürüttüklerini belirten Erdem, "Biz işçiler insanca yaşamaya yetecek ücret, çocuklarımıza iyi bir eğitim ve iyi bir gelecek istiyoruz. Ücretlerimizi mesaiye muhtaç kalmayacak şekilde arttırmak, geçim sıkıntısı çekmeden, gelecek endişesi taşımadan, insanca yaşamaya yetecek bir düzeye yükseltmek istiyoruz. Bu isteklerimizin çözüm yolu ise iyi bir TİS ile mümkünken bugün geldiğimiz noktada bu ne yazık ki Kartal Belediyesi yönetimi tarafından sağlanamamıştır. 28.05.2024 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinden bugüne toplamda yedi oturum gerçekleştirildi. Sadece bir kere ücret teklifi verildi ve maalesef bize verilen teklif oranı yüzde 15'te kaldı. Grev kararını asarken tüm süreç boyunca sergilediğimiz yapıcı tutumumuzu korumaya ve süreci uzlaşmayla tamamlamak için çabalamaya devam edeceğiz" diye konuştu.