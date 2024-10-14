Apple beklenen haberi verdi! Bu güncelleme sayesinde artık değiştirilebilecek

Apple, geçtiğimiz günlerde İOS 18 güncellemesini piyasaya sürdü. İOS 18.1 Ekim ayının sonunda yayınlanması bekleniyor. Bu güncellemeyle birçok özellikte sunulacak. Teknoloji devi uzun zamandır kullanıcıların istediği yeniliği sundu.Apple, İOS 18.1 sonrası kullanıcıların istediği üzere iCloud e-posta adresi tamamen değiştirilebilecek. Kullanıcılar Apple ID ve iCloud hesapları üzerinde kontrollerini daha iyi sağlayacak.Önceden iPhone kullanıcıları, iCloud takma adı oluşturarak bu adres üzerinden e-posta gönderebilme hakkına sahipti. Ancak asıl e-posta adresini değiştirme ya da silme gibi bir seçenek söz konusu değildi. Yeni iOS 18.1 güncellemesinden sonra bu durum değişiyor. Kullanıcılar artık Ayarlar kısmından uygulama üzerinden hem ana Apple ID e-posta adreslerini hem de iCloud adreslerini değiştirebilme hakkına sahip olacak.Güncelleme kullanıma açıldıktan sonra, kullanıcılar Ayarlar uygulamasına girip adlarına dokunarak 'Giriş Yapma ve Güvenlik' kısmına giriş yapacak. Bu kısımdan ilgili e-posta adresine dokunarak 'E-posta Adresini Değiştir' seçeneği sayesinde hem Apple ID hem de iCloud e-posta adreslerini değiştirebilecekler.Apple'ın yaptığı açıklamaya göre kullanıcılar, değişiklik sonrası eski e-posta adreslerinden artık mail almayacak. Ancak iCloud takma adı kullanarak e-posta bildirimi alacaklar. Ayrıca eski e-posta adresleri artık FaceTime ve iMessage'da kullanıma sunulmayacak.