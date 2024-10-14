Alman bilim insanlarından uyarı: Yapay zeka öldürebilir

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte yapay zeka, hayatımızın birçok alanında yerini almaya başladı.İnsanlar artık sağlık sorunları hakkında bilgi edinmek için de yapay zeka destekli sohbet robotlarına başvuruyor.Ancak Erlangen-Nürnberg Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, yapay zekanın her zaman doğru yönlendirmeler yapmadığını ve hatta sağlığı tehdit edebileceğini ortaya koydu.Araştırmaya göre, yapay zeka destekli sohbet robotlarının reçeteli ilaçlar hakkında verdiği bilgilerin beşte birinden fazlası, ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açabilecek kadar tehlikeli.Uzmanlar, hastaların bu tür arama motorlarına güvenmemesi ve sağlık sorunları hakkında mutlaka bir sağlık uzmanına danışmaları gerektiği konusunda uyarıyor.ABD'de en çok reçete edilen 50 ilaç hakkında 10 sorunun yapay zeka sohbet robotlarına yöneltildiği araştırmada, alınan 500 yanıt, eczacılar ve farmakoloji alanında uzman doktorların yanıtlarıyla karşılaştırıldı.Sonuçlar oldukça endişe verici: Chatbot yanıtlarının en az yüzde 26'sının bilimsel verilerle uyuşmadığı ve tutarsız ifadeler içerdiği kanıtlandı.Detaylı analizler, yapay zekanın verdiği tıbbi bilgilerin yüzde 42'sinin orta, yüzde 22'sinin ise ölüm gibi ciddi zararlara yol açabilecek düzeyde yanlış olduğunu gösterdi.