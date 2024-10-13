Tek şarjla 800 km: Elektrikli 9 kişilik uçaklar geliyor

Eviation tarafından geliştirilen Alice adlı uçak, 9 yolcu kapasitesi ve 500 mil (yaklaşık 805 km) menziliyle dikkat çekiyor.Şirket, Alice için siparişleri şimdiden almaya başladı ve uçakların on yılın sonundan önce göklere çıkması bekleniyor.Kentsel hava yolculuğunda elektrifikasyon planlarını hızlandıran Güney Florida merkezli UrbanLink Air Mobility, Alice'in 10 dokuz koltuklu varyantı için sipariş verdi ve gelecekte 10 uçak daha satın alma opsiyonunu elinde bulunduruyor.Bu sipariş, UrbanLink'in Miami, Los Angeles ve San Juan gibi şehirlerde tamamen elektrikli bir ulaşım ağı kurma hedefine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Alice, 17 metrelik gövdesinde bulunan 3,6 tonluk güçlü bir pil takımıyla 440 deniz miline (yaklaşık 815 km) kadar uçabiliyor.Saatte 287 mil (yaklaşık 462 km) seyir hızıyla dikkat çeken Alice, 500 milden kısa mesafeli yolculuklar için ideal bir seçenek sunuyor.Eviation, Alice'in yolculara yanmalı motorların gürültüsünden uzak, "önemli ölçüde daha sessiz" bir uçuş deneyimi sunacağını belirtiyor.Alice, ilk test uçuşunu Eylül 2022'de Washington Eyaletindeki Grant County Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirmişti.8 dakikalık uçuş sırasında 3.500 fit yüksekliğe ulaşan Alice, 2015 yılında başlayan geliştirme sürecinin ardından önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.Eviation CEO'su Andre Stein, Alice'in sertifikasyonunun 2028 civarında tamamlanmasını beklediklerini açıkladı. Bu, şirketin daha önce öngördüğü 2025 tarihine göre bir gecikme anlamına geliyor.