Edirne'den Hakkari'ye zehir tacirlerine aman yok! 284 kilogram metamfetamin ve 80 kilogram kokain ele geçirildi

Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik kapsamlı operasyonlar sürüyor.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Esendere Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 284 kilogram ağırlığında metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 24 milyon Türk Lirası olan kaçak elektronik sigara, zehir tacirlerine yönelik Edirne ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise 80 kilogram kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi.Gümrük Muhafaza Esendere'de Zehir Tacirlerine Dur Dedi! Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.Risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri rekor bir uyuşturucu yakalamasına daha imza attı.Türkiye'ye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük Kapısı'na gelen bir tır mercek altına alındı.Gümrük işlemlerinin ardından x - ray tarama sistemine sevk edilen aracın dorsesinden şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerce detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucu çeşitli şekillerde çuvallar içerisine gizlenmiş ve başka bir eşya ile harmanlanmış vaziyette 600 milyon Türk Lirası değerinde metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.Ticaret Gümrük Muhafaza Ekipleri'nin diğer operasyonu elektronik sigara kaçakçılarına yönelik oldu.Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği Ekiplerinin, risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen iki tır, ekipler tarafından yakın takibe alınarak x-ray tarama sistemine yönlendirildi. Yapılan tarama sonucunda şüpheli yoğunlukların gözlemlenmesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi.Araçlar üzerinde yapılan titiz ve dikkatli arama neticesinde, oto parçası yüklü olarak beyan edilen eşya haricinde, 24 bin adet kaçak elektronik sigara tespit edildi.Kaçak olarak yurda sokulmak istenen ve piyasa değeri 24 milyon Türk Lirası değerinde olan elektronik sigaralara el konulurken, olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.Gümrük Muhafaza Ekipleri son olarak zehir tacirlerine yönelik Edirne ve İstanbul'da operasyonlar gerçekleştirdi. Başarılı operasyonlar neticesinde 80 kilogram kokain yakalandı. Olaylar hakkındaki soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Teşkilatı, yasa dışı ticaret ile ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için tüm gayreti ile mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.