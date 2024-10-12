YÖK ve MASAK'tan öğrencilere ortak uyarı! Banka hesaplarınızı kullandırmayın

YÖK, MASAK iş birliğiyle üniversitelere gönderdiği afişlerle, öğrencileri banka hesaplarını yasa dışı faaliyetlerde kullanmanın doğurabileceği ağır sonuçlar konusunda uyardı. Afişlerde, "Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın." ifadeleri kullanıldı.Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını başkalarına kullandırarak gelir elde etme yoluna gittiğine dair gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Bu durumun, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve dolandırıcılık gibi ağır hapis cezası gerektiren suçlara sebebiyet verebileceği vurgulandı. Öğrencilerin bu tür tehlikelere karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.Ayrıca, YÖK, öğrencilerin siber suçlarla karşı karşıya kalma riskine dikkat çekmek amacıyla Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden aldığı görüşler doğrultusunda bir tavsiye ve uyarı videosu yayımladı.Uzmanlar, özellikle "oltalama (phishing) saldırıları" konusunda öğrencilerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, öğrencilerin banka hesaplarını para karşılığında başkalarına kötü niyetle kullandırmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.Öğrencilere, tanımadıkları veya yalnızca bildikleri kişiler ve kurumlar tarafından gönderilen SMS veya e-posta içindeki linklere doğrudan tıklamamaları önerildi. Uzmanlar, gelen içeriklerin kaynağının mutlaka doğrulanması gerektiğini belirtti.YÖK'ün sosyal medya hesaplarından paylaşmak üzere hazırladığı videoda, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aydos, okul sistemlerinde, online bankacılıkta veya alışveriş yapılan yerlerde bağlanılan siteler için en az iki aşamalı güvenlik önlemi alınmasının önemine işaret ederek, "Kişisel bilgilerimizi asla ve asla üçüncü kişilerle paylaşmamamız gerekiyor, T.C. kimlik numaralarımızı asla vermememiz gerekiyor." bilgisini paylaştı.Aydos, bazı üniversite öğrencilerinin bilgisayarlarını alarak kafelerde çalışma alışkanlıkları olduğunu belirterek, öğrencilerin hassas işlemlerini bu tarz ortamlarda yapmamaları gerektiğini vurguladı.Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Selman Bozkır da öğrencilerin siber suçlar kapsamında en çok "oltalama" saldırılara maruz kaldıklarını belirterek, "oltalama" yöntemiyle genellikle yurt dışından çeşitli ülkelerden kötü niyetli insanların, mail yoluyla mağdurlara ulaşarak zararlı linkler gönderdiğini, linke tıklanması durumunda şifrelerin ve kişisel verilerin ele geçirilebileceğini kaydetti.Yabancı kişi ve kuruluşların yanı sıra tanıdık, bilinen hesapların da taklit edilebildiğine dikkat çeken Bozkır, "Tanıdığınız ya da tanımadığınız bir firmadan, kurumdan belki üniversitenizden bile geldiğini iddia eden gönderiye doğrudan tıklamamak gerekiyor. Linki sağ tuşla tıklayarak tarayıcı üzerinden gittiği yeri incelemek gerekiyor, burası gerçekten sizin ilgilendiğiniz kurumun meşru sayfası mı?" ifadelerini kullandı.Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu kfurucu müdürlüğünü yapan Dr. Öğretim Üyesi Murat Osmanoğlu ise suç şebekelerinin yasa dışı yollarla elde ettikleri paraları, belli miktarlarda ücret teklif ederek öğrencilerin banka hesapları üzerinden işleme koyabildiklerini belirterek, "Bu paranın kaynağı kötü olmasa bile başkası adına hesap açıp kullanmak suçtur. Genç yaşların etkisiyle anlık kararlar vererek yapılabilecek hatalar, uzun vadede kişilerin geleceğini yakmasına neden olabilir." açıklamasında bulundu.