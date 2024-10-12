Kalpli logo sevdası milyonlara patladı! CHP'li başkanın ilk icraatına tepkiler çığ gibi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra eş, dost akrabalarını işe alan Ahmet Akın'ın sonraki icraatı ise belediyenin logosunu değiştirmek oldu.Büyükşehir Belediye meclisinde 4 ay önce geçekleşen logo değişimi kararı sonrası açıklama yapan Başkan Akın,"Eski logolar, tabelalar çürüyene ve parçalanıncaya kadar değişmeyecek" demişti. Oysa geride kalan 4 ayda, sokağa, kaldırıma, kapıya, cama, kartvizite, tabelaya, kapı isimliklerine, arabaya, kamyona neredeyse her yere bu yeni logo işlendi ya da yapıştırıldı.Meydanlara devasa kalp logoları dikildi. Duraklar yeni logoyla kaplandı. Çeşitli etkinlikler için özel hazırlanan tişörtlere, giysilere, broşürlere yeni logolar bastırıldı. İşte tüm bu değişiklikler için şuana kadar Belediyenin kasasından, yani vatandaşın cebinden tam 480 Milyon TL çıktığı öne sürüldü.Vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken, önceki gün esnaf ziyareti yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'a 15 yaşındaki bir genç, bu konuyla ilgili soru sordu. İsmi öğrenilemeyen genç, Başkan Ahmet Akın'a, "Balıkesir'in onca sorunu varken logo değiştirmeye ve kenti bu logoyla donatmaya ne gerek vardı. Neden bu kadar masraf yapıldı" diye sordu.CHP'li Başkan Akın, kendisine soru soran gence, "Doğru, doğru haklısın koçum ama değişim iyidir. Sen bunları takma kafana" diyerek cevap verdi. Sosyal medyada yayılan videonun altına çok sayıda vatandaş da tepki yorumları yazdı.Logo için harcanan 480 Milyon TL ile ilgili gelen tepkiler üzerine basın açıklaması yayınlayan CHP'li Başkan Ahmet Akın, "Logo tasarımına bu kadar büyük bir rakam harcayacağımızı kimse düşünmesin" diyerek algıya soyundu. Bahsi geçen 480 Milyonun, sadece logo tasarımına harcandığına dair haberlerin yapıldığı algısı yaratmak istedi. Akın, logo değişiminden sonra, kentin dört bir yanının yeni logo ile donatılmasına kaç para harcandığına hiç değinmedi.Başkan Akın açıklamasında, "Yeni logonun kullanılmaya başlandığı dönemde bizzat benim açıklamamla duyurulmuş ve bir devlet kurumu olan Belediyemizin resmi internet sitesinde de paylaşılmıştır. Stoktaki hiçbir evrak ya da doğal ömrünü tamamlamamış hiçbir tabelada logo için değişiklik yapılmamıştır.Logo değişimi stoklar tükendikçe ya da doğal sebeplerle eskimiş tabelalarda gerçekleştirilmektedir. Zorunlu ve modernizasyon çalışmaları yapılması gereken yerler haricinde logo değişimi için Belediye bütçesinden ek bir gider kalemi kullanılmamakta ve ek bir satın alma yapılmamaktadır" dedi. Ancak özellikle son bir haftada otobüs durakları, kaldırım ve tabelaların hızla yeni logo ile değiştirildiği görüldü.