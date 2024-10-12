Dışişleri'nden ABD'nin Suriye kararına tepki: Sahadaki gerçeklerle bağdaşmıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'de ulusal acil durum halini 1 yıl daha uzatmasının sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını açıkladı.Keçeli, ABD'nin Suriye'deki gelişmeler bağlamında ilk kez 2019 tarihinde yayınladığı 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni 1 seneliğine uzatması, sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır.Bu tür ön yargılı tasarrufların tekrarı yerine, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önceleyen politikalarının desteklenmesi, bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır.' ifadelerini kullandı.