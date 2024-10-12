Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Köfteci Yusuf' değerlendirmesi: Bakanlığımızın işlemleri yargısal denetim altında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından yurda dönüşte gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Köftesinde eti tespit edilen 'Köfteci Yusuf' hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, 'Türkiye'de 724 bin gıda işletmesi var. Bunlar üretenler, satanlar, dağıtanlar. Bunlar her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mutlaka bir kez denetlenir.Bu yıl denetimlerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Tarım ve Orman Bakanlığımız bir sıkıntı tespit edildiği anda bunları elektronik olarak anlık takip edilebilecek bir hale getirdi. Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara'da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor.' ifadelerini kullandı.Savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ve itiraz süreçlerinin olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, 'Mahkeme Tarım Bakanlığımızın kararını önce iptal ediyor, Bakanlık tarafından bu karara itiraz edildiğinde bu kez itirazlar kabul ediliyor. Yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde de bu denetim raporu yayımlanıyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır.Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor. Netice itibarıyla mahkeme nihai kararı veriyor, Bakanlık da denetimin sonucunu yayımlıyor. Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Sonuç itibarıyla gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus.' diye konuştu.