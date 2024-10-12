Bakanlık yeni listeyi yayınladı! Bu firmalardan ürün alanlar dikkat: Zeytinyağında zararlı boya tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesindeki güvenilir gıda sayfasında yer alan "sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" ve "taklit ve tağşiş yapılan gıdalar" listeleri güncellendi. Buna göre; Gaziantep'te faaliyet gösteren bir zeytinyağı firmasının ürünlerinde gıda boyası tespit edildiği, Bursa'daki bir zeytinyağı firmasının ise ürünlerine "tohum yağları" karıştırdığı kaydedildi. İşte o liste...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Ekim tarihli 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi.Buna göre; Gaziantep ve Bursa'da üretim yapan bazı zeytin yağı firmalarının ürünlerine tohum yağı karıştırdığı ve zararlı boya kullandığı tespit edildi.Bakanlığın internet sitesinde yer alan 'Güvenilir Gıdalar' sayfasındaki 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' bölümünde, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren EYMEN HECO firmasının ürettiği 'Hairat Halep Zeytinyağı' marka zeytin yağında zararlı boya tespit edildi.'Peril Gıda Alkolsüz Fonksiyonel İçecekler İmalat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi' tarafından üretilen 'Ginsengli Bonbon Şeker'de ise 'İlaç Etken Maddesi' tespit edildi.Mustafa Akıner Et ve Et Ürünleri tarafından üretilen 'Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk' da ise Sakatat (baş Eti) tespit edildi.İşte 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi