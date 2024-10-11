Tarih belli oldu! Almanya Başbakanı Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna konusunu ele aldı.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Biden, ABD-Almanya ilişkilerinin gücünün altını çizdi.Biden, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın savunmasını desteklemek dahil jeopolitik öncelikler konusunda Almanya ile işbirliğini sürdürme niyetini dile getirdi.