Şanlıurfa'da Togg alev topuna dönmüştü! Nedeni belli oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, şarj edilirken bir anda alev aldı. Aracın kendi kendine yandığı iddia edilirken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.Yaşanan olay sonrası firma, aracın neden alev aldığını inceledi. Yapılan açıklamada yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve detaylı inceleme başlatıldığı belirtildi.TOGG tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:'Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'te, yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere TOGG Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekipleri de olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. Elektrik tesisatını inceleyen ekipler, aracın şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti.