İsrail ortak planı devreye sokuyor! İran açık açık tehdit etti: Körfez ülkelerine ABD uyarısı

İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda mutabakata yakın oldukları iddia edildi. Walla haber sitesi, Netanyahu ile Biden'ın 9 Ekim'deki telefon görüşmesinde İsrail'in İran'a olası misillemesinin ele alındığını yazdı.Adı açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Netanyahu ile Biden arasındaki görüşmede İsrail'in İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda Washington ile Tel Aviv arasındaki fikir ayrılığının 'büyük oranda giderildiği' ileri sürüldü.Fikir ayrılıkları büyük oranda giderilse de İsrail'in olası misilleme saldırı planının Washington yönetiminin istediğinden 'biraz daha agresif olduğu' savunuldu.Haberde ayrıca dün akşam toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin, Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran'a saldırının zamanlamasını belirleme yetkisini vermesinin beklendiği belirtildi.Yayınlanan haberlerin ardından ABD basınında da çarpıcı bir analiz yer aldı. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre İran, Körfez ülkelerinin İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik misilleme eylemlerine izin vermeleri halinde kendilerine saldıracakları yönünde tehditte bulundu.WSJ, Tahran yönetiminin Körfez'deki Batı Arap ülkelerini ve Orta Doğu'daki diğer ABD müttefiki ülkeleri, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik misilleme eylemlerine müsaade etmeleri halinde kendilerine saldıracakları yönünde uyardı. Gazeteye göre İran'ın tehdit ettiği ülkeler arasında ABD askerlerine ev sahipliği yapan Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar da bulunuyor.Yetkililer, bu ülkelerin Biden yönetimine askeri altyapılarının ya da hava sahalarının ABD ya da İsrail tarafından İran'a karşı herhangi bir saldırı operasyonunda kullanılmasını istemediklerini söylediğini aktardı.ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Orta Doğu'daki ortaklarının Pentagon'a, İsrail savaş uçaklarının kendi toprakları üzerinde uçmasını ya da ABD askerlerinin kendi hava sahalarının içinden ya da üzerinden saldırı operasyonları düzenlemesini istemediklerini söylediklerini kabul etti.