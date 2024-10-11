Gıdada sahte ürünlere her gün yenileri ekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde' teşhir ettiği isimlere bugün de üç firma katılarak toplam firma sayısı 75'e çıkarıldı.Ayrıca 'Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde' teşhir edilenlere 13 firma daha eklenerek burada da kayıt sayısı 565'e yükseldi.Listede bazı büyük markalar da yer alırken, son olarak Köfteci Yusuf'un bazı ürünlerinde domuz eti tespit edilmişti. Bu listede ayrıca kuyu tandır kebapta tekila, kokoreçte votka ve viski ortaya çıktı.Bakanlık, yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, kamuoyunun bilgisine sunmayı sürdürüyor. Listeye yeni eklenen sakıncalı ürünlere ödem attıran çay, zeytinyağı ve bonbon şeker de eklendi. Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Peril Gıda Alkolsüz Fonksiyonel İçecekler İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nden ginsengli 5,4 gramlık bonbon şekerde, ilaç etken maddesi tespiti yapıldı.İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Nur Baharat İrfan Demir-İrfan Demir firmasında, skinny tea'de ilaç etken maddesi tespitinde bulundu.Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinden Eymen Heco- Hairat Halep Zeytinyağı'nda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti yapıldı.Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir kuyu tandır kebap salonundaki ürünün içinde tekila tespit edildi.Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir kokoreççinin ürününde votka tespit edildi. Yine aynı kokoreççiden alınan bir numunede viski de tespit edildi.Yine Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir okey salonundaki gıdalarda rakı tespit edildi.Daha önceki listelerde; tas kebaba, dönere ve köfteye domuz eti karıştıran, sucuğa kanat eti koyan, Adana kebaba sakatat (kalp) karıştıran, lahmacuna ve sucuğa at eti, kırmızı ete eşek eti koyan, baharata ve kekiğe boya katkı maddesi ekleyen, alkollü içeceğe düşük oranda alkol koyan firmalar ifşa edildi.Taklit veya tağşiş yapılan gıdalara eklenen 13 işletme; Bursa, Ankara, Afyonkarahisar, İstanbul, Bursa ve İzmir firmalarından oluştu.Bu listede de zeytinyağına tohum yağlarının karıştığı, daha düşük kaliteli zeytinyağı eklendiği görüldü.Süzme çiçek balında taklit ve tağşiş tespit edildi.Isıl işlem görmüş piliç sucukta baş eti şeklinde sakatat kullanıldı.Kuru kekikte yabancı madde tespit edildi.