Elon Musk robotaksi, robovan ve Optimus'u tanıttı: Direksiyon da yok gaz pedalı da

Tesla CEO'su multi milyarder iş adamı Elon Musk, Kaliforniya'daki Warner Bros Stüdyoları'ndaki 'We, Robot' etkinliğinde en yeni ürün ve yazılımlarını görücüye çıkardı.Tesla'nın otonom teknolojiler alanında çığır açacak üç büyük yeniliği sahneye çıkarıldı: Robotaksi, Robovan ve Optimus insansı robotu..Elon Musk sunumun yapılacağı alana Tesla'nın yeni Robotaksi aracının ön koltuğuna binerek sürpriz bir giriş yaptı.'Gelecek geleceğe benzemeli'Musk, yeni araçların tasarımına gönderme yaparak, 'Gelecek geleceğe benzemeli' ifadelerini kullandı, “Tesla'nın değerinin büyük kısmı otonom teknolojilere dayanıyor. Robotaksi ile dünyadaki ulaşımı yeniden şekillendirmeyi, Optimus ile iş gücünü devrim yapmayı hedefliyoruz” dedi.Cybercab1. Tesla Robotaksi: CybercabEtkinlikte tüm gözler tamamen otonom bir şekilde sürüş yapabilen sürücüsüz taksi Cybercab'deydi. Uzun süredir konuşulan ve tanıtımı ertelenen Cybercab, Tesla'nın tamamen sürücüsüz bir ulaşım aracı olarak geliştirildi.Direksiyon yok pedal yokİçinde direksiyon ya da pedal bulunmuyor, böylece tamamen otonom bir sürüş sunuyor. Tasarımında Cybertruck'a benzer keskin hatlar ve martı kanadı kapılar bulunuyor. Dışarıdan olduğu kadar içeriden de fütüristik bir tasarıma sahip olan model iki kişilik tasarlandı. Cybercab'in tasarımı, Tesla'nın sedan modelleri ile Cybertruck'ın birleşimi olarak dikkat çekiyor.Cybercab'ta diğer sürücüsüz modellerde olduğu gibi Lidar sensörleri ve radarlar kullanılmıyor. Bunun yerine yerleşik bir bilgisayar ve haritalı görsel kontrollere dayanan bir sistem kullanılıyor. Musk, Cybercab'in Tesla'nın AI5 yerleşik bilgisayarıyla donatıldığını ve görsel bir kontrole dayanarak sadece kameraları kullandığını söyledi.Robotaksi'nin, Tesla'nın ilerideki sürücüsüz araç paylaşım ağı içerisinde hizmet vermesi ve kullanıcılar için toplu taşımadan daha ucuz bir ulaşım seçeneği sunması bekleniyor. Elon Musk, Robotaksi'nin fiyatının 30.000 doların altında olacağını belirtti.Musk, Cybercab'in mil başına (yaklaşık 1.6 km) sadece 0.20 dolara mal olacağını söylüyor.Elon Musk'a göre otonom araçlar insanlardan 10 ile 20 kat daha güvenli olacak. Musk, etkinlikte, Cybercab'in hayat kurtaracağını ve birçok yaralanmanın önüne geçeceğini, “Bu çok büyük bir olay. Hayat kurtaracak, pek çok hayat kurtaracak ve yaralanmaları önleyecek” sözleriyle vurguladı.Musk'ın 20 tane olduğunu söylediği aracın tanıtımda teknik özellikleriyle ilgili bir bilgi verilmedi. Tesla, tam otonom sürüş sistemini önümüzdeki yıl Teksas ve Kaliforniya'da kullanıma sunmayı planlıyor. Aracın 2026 yılında üretime geçmesi ve 2 yıl içinde yollarda olması planlanıyor. Musk bu tarihin 2027'ye sarkabileceğini de dile getirdi.Musk'ın sunumda bir taksi çağırma uygulamasından da söz edebileceği düşünülüyordu ama bu gerçekleşmedi.Musk daha önce yaptığı açıklamalarda, Tesla'nın 'bir milyon Robotaksi'yi yollara çıkarma hedefinden bahsetmişti.