Bakan Bayraktar müjdeyi verdi: Oruç Reis Süveyş Kanalı'nı geçti!

Oruç Reis'in Somali yolculuğuna ilişkin son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, beraberindeki destek gemileri ve Deniz Kuvvetlerimize bağlı fırkateynlerle Süveyş Kanalı'nı geçerek Somali'ye doğru güvenle ilerliyor.' ifadelerini kullandı.Tam 6 gün önce Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden hareket eden ve Süveyş Kanalı'nı geçerek Somali yoluna devam eden Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Afrika ülkesi açıklarında olması planlanan gemi, ruhsatı alınmış üç deniz yetki alanında petrol ve doğalgaz için sismik çalışma gerçekleştirecek.Oruç Reis'e Somali'deki görev süresi boyunca Türk donanmasından 2 fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat ediyorTürkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek. Toplam 7 ay boyunca sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğalgaz hem de petrol için veri toplayacak.Öte yandan Somali'de toplanan veriler Ankara'da analiz edildikten sonra sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.