Aleksandar Vucic’ten Başkan Erdoğan paylaşımı: En etkili devlet adamlarından biri

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretine dair sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Vucic, paylaşımında 'Günümüz dünyasının en etkili devlet adamlarından biri olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur.' ifadesini kullandı.Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın ziyaretinin, dünyanın siyasi ve ekonomik zorluklarla dolu gündemi içinde gerçekleşmesinin önemli olduğunu belirtti.Ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ivme kazandırdığını, barış ve refahı özleyen bölgeye istikrar katkısı sağladığını kaydeden Vucic, şu yer verdi:Günümüz dünyasının en etkili devlet adamlarından biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur. Türkiye ve Sırbistan'ın uzun bir işbirliği geçmişi bulunmaktadır ve bu ziyaretler, özellikle güvenlik ve ekonomi alanlarında bağların derinleştirilmesi için fırsat sunmaktadır. Ekonomi, bu ziyaretin en önemli konularından biridir. Türkiye, Sırbistan'daki en önemli yatırımcılardandır ve bu ziyarette yeni projeler ve yatırımlar, altyapı projeleri, enerji ve ticaret konuları ele alınacaktır. Bu, özellikle mevcut zorlayıcı küresel ekonomik koşullarda, ülkemiz için büyük önem taşımaktadır.