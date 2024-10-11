12 Ekim'de hizmete açılıyor! İşte Aydın-Denizli Otoyolu'nun geçiş ücretleri...

Denizli ile Aydın arasındaki yaklaşık 2 saat olan ulaşım süresini 70 dakikaya indirecek Aydın-Denizli otoyolunun açılış tarihi belli oldu. İşte açılış tarihi ve geçiş ücreti...

Ulaşım süresini 2 saatten 70 dakikaya indirecek olan Aydın-Denizli Otoyolu, 12 Ekim’de hizmete açılıyor.



Vatandaşların açılmasını büyük bir heyecanla beklediği otoyolun fiyatları da belli oldu. 2020 yılında temeli atılan Aydın-Denizli Otoyolu'nun yapımı tamamlandı.



Toplam uzunluğu 163 kilometre olup, 140 kilometre ana gövde ve 23 kilometre bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde geçen yıl açılan 80 kilometrelik ilk etabın ardından kalan kısım yarın trafiğe açılacak.



Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında ise Aydın-Denizli Otoyolu'nun geçiş ücreti yer alıyor.



İşte geçiş ücretleri...



Geçiş ücreti 380 TL



Aydın ile Denizli arasındaki otoyolun geçiş ücreti 380 lira olarak belirlenirken, Nazilli-Denizli arasının geçiş ücreti ise 145 lira olacak.



Otoyol üzerindeki bağlantı yollarından Köşk ve Nazilli çıkışlarının da açılacağı belirtildi.

