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12 Ekim'de hizmete açılıyor! İşte Aydın-Denizli Otoyolu'nun geçiş ücretleri...

Denizli ile Aydın arasındaki yaklaşık 2 saat olan ulaşım süresini 70 dakikaya indirecek Aydın-Denizli otoyolunun açılış tarihi belli oldu. İşte açılış tarihi ve geçiş ücreti...

12 Ekim'de hizmete açılıyor! İşte Aydın-Denizli Otoyolu'nun geçiş ücretleri...
Ekleme: 11.10.2024 - 13:40 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:42 / Editör: Atilla Özbir
Ulaşım süresini 2 saatten 70 dakikaya indirecek olan Aydın-Denizli Otoyolu, 12 Ekim’de hizmete açılıyor.

Vatandaşların açılmasını büyük bir heyecanla beklediği otoyolun fiyatları da belli oldu. 2020 yılında temeli atılan Aydın-Denizli Otoyolu'nun yapımı tamamlandı.

Toplam uzunluğu 163 kilometre olup, 140 kilometre ana gövde ve 23 kilometre bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde geçen yıl açılan 80 kilometrelik ilk etabın ardından kalan kısım yarın trafiğe açılacak.

Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında ise Aydın-Denizli Otoyolu'nun geçiş ücreti yer alıyor.

İşte geçiş ücretleri...

Geçiş ücreti 380 TL

Aydın ile Denizli arasındaki otoyolun geçiş ücreti 380 lira olarak belirlenirken, Nazilli-Denizli arasının geçiş ücreti ise 145 lira olacak.

Otoyol üzerindeki bağlantı yollarından Köşk ve Nazilli çıkışlarının da açılacağı belirtildi.