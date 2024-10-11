12 Ekim'de hizmete açılıyor! İşte Aydın-Denizli Otoyolu'nun geçiş ücretleri...
Denizli ile Aydın arasındaki yaklaşık 2 saat olan ulaşım süresini 70 dakikaya indirecek Aydın-Denizli otoyolunun açılış tarihi belli oldu. İşte açılış tarihi ve geçiş ücreti...
Ulaşım süresini 2 saatten 70 dakikaya indirecek olan Aydın-Denizli Otoyolu, 12 Ekim’de hizmete açılıyor.
Vatandaşların açılmasını büyük bir heyecanla beklediği otoyolun fiyatları da belli oldu. 2020 yılında temeli atılan Aydın-Denizli Otoyolu'nun yapımı tamamlandı.
Toplam uzunluğu 163 kilometre olup, 140 kilometre ana gövde ve 23 kilometre bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde geçen yıl açılan 80 kilometrelik ilk etabın ardından kalan kısım yarın trafiğe açılacak.
Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında ise Aydın-Denizli Otoyolu'nun geçiş ücreti yer alıyor.
İşte geçiş ücretleri...
Geçiş ücreti 380 TL
Aydın ile Denizli arasındaki otoyolun geçiş ücreti 380 lira olarak belirlenirken, Nazilli-Denizli arasının geçiş ücreti ise 145 lira olacak.
Otoyol üzerindeki bağlantı yollarından Köşk ve Nazilli çıkışlarının da açılacağı belirtildi.
Vatandaşların açılmasını büyük bir heyecanla beklediği otoyolun fiyatları da belli oldu. 2020 yılında temeli atılan Aydın-Denizli Otoyolu'nun yapımı tamamlandı.
Toplam uzunluğu 163 kilometre olup, 140 kilometre ana gövde ve 23 kilometre bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde geçen yıl açılan 80 kilometrelik ilk etabın ardından kalan kısım yarın trafiğe açılacak.
Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında ise Aydın-Denizli Otoyolu'nun geçiş ücreti yer alıyor.
İşte geçiş ücretleri...
Geçiş ücreti 380 TL
Aydın ile Denizli arasındaki otoyolun geçiş ücreti 380 lira olarak belirlenirken, Nazilli-Denizli arasının geçiş ücreti ise 145 lira olacak.
Otoyol üzerindeki bağlantı yollarından Köşk ve Nazilli çıkışlarının da açılacağı belirtildi.