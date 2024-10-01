Korkunç kaza! Bariyerleri delip köprüden düştü

İngiltere'nin Warrington kentindeki Thelwall Viyadüğü'nde büyük bir kaza gerçekleşti. Otoyoldan geçen tır, bariyerlerden birini parçalayarak su yolunun yanındaki toprak yığınına düştü.Büyük çarpışma, pazartesi günü saat 18.50 civarında 20 ve 21 numaralı kavşaklar arasındaki kuzey yönlü şeritte meydana geldi.Kuzeye giden dört otoyol şeridinden üçü, bariyerde meydana gelen ciddi hasar nedeniyle kapatıldı. Polis, durumun 'bir süre' böyle kalacağı konusunda uyarıda bulundu. Bir şerit, hız sınırı düşürülerek açık kalacak.Kamyonun düştüğü yüksekliğin yaklaşık 15 metre olduğu tahmin ediliyor.Kazaya müdahale için Warrington'tan bir kurtarma botu, Lymm'den de bir helikopter ve beş itfaiye aracı gönderildi.Cheshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi, kamyonu soğutmak için su kullandı ve araçtan çıkan yaklaşık 1.000 litre yakıt sızıntısını durdurdu.İtfaiye ekipleri zorlu operasyon sonrası sürücüyü kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.Kamyon sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Polis, sürücüleri bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.Cheshire Polisi sözcüsü '30 Eylül Pazartesi günü saat 18.50'den kısa bir süre sonra, ekipler, Thelwall Viyadüğü'nde 20 ve 21 numaralı kavşaklar arasında meydana geldiği belirtilen bir kaza ihbarı aldı,' ifadelerini kullandı.Sözcü ek olarak, 'Sürücülerin bu süre zarfında bölgeden uzak durmalarını ve alternatif bir yol bulmalarını tavsiye ediyoruz,' açıklamasında bulundu.