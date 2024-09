AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:CHP'Lİ VEKİLİN ARACINDA KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA YAKALANDI'CHP' denilince maalesef her türlü işin içerisinde pislik olabilme ihtimali olabiliyor. Bundan daha önce ki süreçlerin içerisinde, biz şunları da yaşadık: Cenaze araçlarının içerisinde 140 kg esrar yakalama olayı çıkmıştı. Yine Ankara Belediyesi ile alakalı bir aracın içerisinde de bir durum çıkmıştı ama orada hep kişilerin bu işleri yaptığı yönünde bir konuşmalar olmuştu ve konular kapanmıştı. Bugün çok farklı bir skandalla ve çok farklı bir rezaletle, aslında Türkiye gündemine düşen bir olay oldu. Ediz Ün denilen kişinin elektronik sigara kaçakçılığı yaptığı yönünde iddialar gündeme geldi.”“Biliyorsunuz bu araç durdurulduğu zaman araçta iki tane şahıs vardı bir tanesinin ismi Çağatay Rahmi Çetin. Bu kişinin ‘kasten yaralama' suçundan kaydı var. Diğer bir kişi de Fatih Anıl diye birisi daha var. Bu kişinin de ‘hakkı olmayan yere tecavüz', ‘mala zarar verme', ‘açıktan hırsızlık', ‘resmi belgede sahtecilik', ‘güveni kötüye kullanma', ‘tacir veya şirket yöneticisi olan şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticileri faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' gibi bir sürü suçu var. Bunları almış.”“Burada arabayı durduruyorlar. Üzerine basarak durmamız gereken kısım, arabanın bagajı açılıyor ve bagajdan kaçak malzemeler çıkıyor. Bunun üzerine bu kaçak malları teslim edip arabanın içerisindeki aramayı yaptırmıyorlar. Yani arabanın içinde bir arama yapılmıyor, sadece bagaj kısmı aranıyor. Düşünebiliyor musunuz bu arabanın bagajında maddi değeri bu kadar yüksek bir şey olmasına rağmen, araba içinde arama yapılması milletvekili aracı diye bu kişilen aramaya yapılmasına izin vermiyor. O zaman aklımıza ‘O zaman arabanın içinde ne vardı?' diye soru işareti geliyor. Bu arabanın içerisinde çok farklı şeyler olabilir. Maddi veya başka türlü bir suç aleti ya da buna benzer içeride bir takım materyaller olabilir.”“Bu kişi zannediyorum 60 küsür defa dışarı çıkmış gelmiş. Bir milletvekili niye bu kadar dışarı çıkıp buraya gidip gelir? Burada bir görevi yok ama sürekli gidip geliyor. Burada sürekli bir malzeme taşıması söz konusu.”CHP'Lİ EDİZ ÜN'ÜN SÖZLERİ, ÖZGÜR ÖZEL'İ TATMİN ETMEYE YETTİ!'Özgür Bey bu işi tatmin edici buluyordu. Adam kendisi istifa etti. Özgür Bey'e soruyorum: Sen bunu tatmin edici bulmuşsun, bu adam neden istifa etti? Çünkü yine milletin gözünün içine bakarak söylediğiniz yalanın vatandaş tarafından tatmin edici olmadığını anlayınca çağırdınız bunu istifa ettirdiniz.”“Ediz Ün'ün attığı tweete bakın. ‘Bilgim ve iradem olmadan yapılan suçu örtmedim, üzerine gidilmesini talep edip derhal şikayetçi oldum. Olayın içinde olmasamda Süleyman Soylu ile birlikte yargılanmak için AK Partili vekillerden imza isteyeceğim. İlk imzamı da Fatma Aksakal'dan isteyeceğim. Hodri meydan.” Şimdi bu olayla Süleyman Soylu'nun ne alakası var? Sen milletvekilisin. Yargılanmak mı istiyorsun? Et istifa... Hadi gel bir yargılan bakalım. Süleyman Soylu'nun bu olayla ne alakası var mesela? Senin gibi sigara kaçakçılığı mı yapmış? Süleyman Soylu kendisine atılan iftiralardan dolayı ‘bu konuyla alakalı dokunulmazlığım kaldırılsın' diye dilekçe verdi. Seninki böyle bir şey değil ki... Sen bagaja aleni doldurmuşsun, 65-70 kere gidip gelmişsin, cepleri doldurmuşsunuz. Vatandaşın size oy vererek seçtiği seçimlerden önce ‘Maaşımdan başka bir şeyim yok. Açlık sınırının altındayım.' diyen bir kişisin. Ne yaptın? Sigara kaçakçılığı yaptın. İstifa et bakalım milletvekilliğinden de yarın sabah bir yargılanmaya başla.”“Bu Ediz Bey'in özellikle Meclis'teki odasının önündeki kameralara da bakmak lazım. Acaba millet gelip orada bundan sigara alıyor muydu? Arabanın bagajında bunları getiren adam, Meclis'te de bunları satar. Bunların ne yapacağı belli olmaz.”İBB'DEN CHP'Lİ GÜNAYDIN'A ARAÇ KIYAĞI!“CHP'li Günaydın'a İBB tarafından bir araç veriliyor. Bu aracın plakası ‘34 ERB 385'. Bu Gökhan Günaydın'a İstanbullunun parasıyla kiralanan ya da satın alınan bu aracın Günaydın'a verilmesi zaten suç. Ama Gökhan Günaydın, bu arabayı babasının malı gibi kullanmaya başlıyor. Günaydın şimdi diyecek ki ‘Ben bilmiyordum. O yüzden bu araç bana ait değil.' diyecek.”“Bu aracın üzerinden çok enteresan yerlere gideceğiz. Size, bir trafik kazasında tutulmuş olan bir tutanağın fotoğrafını getirdim. Mustafa isimli kişi bu arabayla Ankara'da trafik kazası yapıyor. Tabi arabada çakar var. Polis de normal olarak ‘Kardeşim bu arabada çakar var. Siz trafik kazası yaptınız. Bu normalde suç. Olabilecek iş değil.' diyor. Bunun üstüne bir tutanak tutuluyor. Bu arabanın içerisinde kimin olduğu ortaya çıkıyor . CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve iki danışmanının da aracın içinde olduğu ortaya çıkıyor. Bu aracın içerisinde Günaydın'ın olduğu açık ve net ortada.”“İkinci olarak yine Gökhan Günaydın'ın bindiği araç, yani İBB'ye ait olan araç ne hikmetse İBB'nin BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj İnşaat şirketine ait olan bir araç. Bu araç Anadolu Meydanı, Kazım Karabekir Caddesi'nde yani Ankara'da ceza yiyor. İBB'nin aracı ne hikmetse Ankara'da bir ceza yiyor. Çünkü, araba Gökhan Günaydın'a tahsis... Ben bu belgeleri yarın itibariyle savcılıklara teslim edeceğim. Bu aracın, TBMM'ye 2023 yılında kaç defa girdiğinin ortaya çıkması lazım. Ben 200'ün üzerinde girmiştir diye düşünüyorum.”“Gelelim ikinci cezaya... Yine İBB'nin aracı Bağlum Çevre Yolu, Ankara'da bir ceza yiyor. Yine ‘34 ERB 385', BİMTAŞ'a ait araba. Bu araba sadece Ankara'da gezmiyor. Bu sefer de Çorum-Yozgat yolunda karşımıza çıkıyor. Orada da bir ceza yiyor. Yine bu araca Gökhan Günaydın biniyor.”“Neden bu araba önemli? Çünkü, bu arabanın bagajından bir fotoğraf geldi elimize. Bagajın içinde bazı markaların biliyorsunuz süper marketler zincirleri var. Fakir fukaraya, vatandaşımıza, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, siz yardım yatırıyorsunuz veya İBB buradan bütün kardeşlerimize yardım gönderdiğini söylüyor. Buraya gönderilen yardım kartlarının, Gökhan Günaydın'ın arabasının bagajında olduğunu görüyoruz. Peki bu kartlar kime kullanılıyor? İBB'nin Sosyal Hizmetlerine bağlı olan bir yardım kartı, bir Grup Başkanvekili'nin bindiği aracın bagajında ne gezer? Araç belediyenin, Gökhan'a tahsis etmişler, arabanın bagajında yardım kartları var. Bu yardım kartlarının numaraları var. Bunun gibi arabanın bagajında çekilmiş olan bütün yardım kartlarının fotoğrafları bizde var. Bu kartları İBB ne için Gökhan Bey'e verdi? Bunun hesabını vereceksiniz. Sen benim ihtiyaç sahibi kardeşimin kursağından geçecek kartları Gökhan Günaydın'ın arabasına koyup kimlere peşkeş çektiğinizin hesabını vereceksiniz.”YARDIM KARTLARINI GÖKHAN GÜNAYDIN'A NASIL PEŞKEŞ ÇEKTİLER?“Burada yazan şahsın adını Kişisel Verileri Koruma Kanunu'ndan dolayı kapatmak zorunda kaldı. Fakat bu kişiyi savcılığa vereceğim. Bu, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda çalışan bir şahsın ismidir. Yani bir belediye çalışanı ile yapılan bir mesajlaşma. Gökhan Günaydın adına yapılan mesajlaşma...”“Bu konuyu bana ileten kişi, Gökhan Günaydın'ın bu pisliklerinden dolayı ciddi rahatsızlık duyduğunu söyleyen bir kişi. Bu şahıs bana geldikten sonra kendisini araştırdım. Kendisinin, başta babam olmak üzere, cumhurbaşkanımız olmak üzere bizlere de hakaretten dolayı dosyası var. Bize davası var. Yani bu kişi bizimle alakalı bir kişi değil. Bu kişi ‘Osman ağabey artık dayanamıyorum.Yaptıkları vicdansızlıklara, milletin hakkını yemesine dayanamıyorum' dedi ve bana bunları getirdi. Bunu getiren şahıs Allah izin verirse mahkemede de gelecek şahit olarak söyleyecek. Dürüstlüğü içinde kendisine teşekkür ediyorum.”“Bu konuşmalarda şöyle bir durum var. Mustafa, Gökhan Bey'in şoförü. Konuşmada ‘Mustafa yaptığın harcamalar varsa yazar mısın? Başkana jöle, kolonya, başka atladığım bir şey varsa toplayacağım.' diyor. Başkana ne alıyorlarmış? Gökhan Günaydın'a jöle ve kolonya alıyorlarmış. Mustafa da ‘Hiçbir harcama yok falanca kartlarıyla aldık.' diyor. Marka olduğu için adını kapatıyorum. Gösterdiğimiz bu yardım kartlarıyla Gökhan Günaydın'a jöle alıyorlar. Fakire fukaraya gidecek yardım kartlarıyla Gökhan Günaydın başına jöle alıyor, eline kolonya alıyor. Bu ne utanmazlıktır. Bu nasıl bir durumdur? Ey CHP'liler bunun altından nasıl kalkacaksınız? Bunu nasıl anlatacaksınız aziz milletimize bir söyleyin. Fakirin fukaranın kartını kursağınızdan geçirdiğiniz için bu haram değil mi? Bu, hak yemek değil mi? Bu, vurgun değil mi? Ne bir Müslüman'a ne de bir insana sığar mı? Yazıklar olsun diyorum. Sizde utanmanın ‘u' su kalmamış.”CHP'Lİ GÜNAYDIN, ALİ KAYA'DAN ADAYLIK İÇİN PARA ALDI MI?“Geyve'de, belediye başkanı adayları belirlenecek. Gökhan Bey'in yakın arkadaşlarından Ali Kaya diye bir isim var. Olay şöyle gelişti, ben televizyonlara çıktım. Sizinle olduğum bir yayında ‘Sayın Gökhan Günaydın, sizin Geyva Belediye Başkanı'ndan bir para aldığınız iddiası var. Bu iddia ile ilgili olarak siz buradan para aldınız mı almadınız mı?' dedim. Kendisi, bana cevap olarak, ‘Seni mahkemeye veriyorum. Gel mahkemeye bunları anlat.' dedi. Bende bunun üzerine bu iddiayı bana söyleyen, Gökhan Günaydın'ın şoförü Mustafa'yı yanıma çağırdım. ‘Mustafa Gökhan Günaydın bana diyor ki, böyle bir iddiayı ispatlaman lazım. Mahkemede, kendi öz iradenle şahit olmak ister misin?' dedim. Mustafa da ‘Evet Osman Bey, olurum.' dedi. ‘Peki, Ne diye şahit olacaksın?' dedim. Bu bir milyon lirayı, bu Ali Kaya vasıtasıyla, Arda denilen şahıstan ben aldım. Gökhan Gğnaydın'ın bagajına götürdüm. Bizzat ben yerleştirdim. 50 tane 200'lük desteydi.' dedi. Parayı kendisi koyduğu için mahkemeye şahit olarak gelecek. Şimdi, Gökhan Günaydın, Ali Kaya vasıtasıyla Arda denilen şahıstan bir milyon TL'yi alıp, Mustafa'ya teslim edip, senin bagajına koydular mı koymadılar mı? Senin şoförün itiraf ediyor, ben etmiyorum. Sen diyeceksin ki ‘Bu benim şoförüm değil.' Onu da ispatlayacağım. Benim tırnağımın ucu kadar bundan şüphem yok.”“Sevgili Gökhan Günaydın, Sen dersin ki, ‘Mustafa'yı tanımıyorum. Nereden tanıyayım?' Onu da İBB'nin bir taşeronuna yerleştirmişsiniz. Orası vasıtasıyla kendine çalıştırıyorsun. Yine belediye çalışanını kendi yanına almışsın. Gökahn Günaydın'ın, Mustafa'ya gönderdiği paraların dekontları burada. Mesela bir 15 bin TL göndermiş, dekontlardan bir tanesi. Tanımıyorum dersen tanımadığın adama niye para gönderiyorsun diye sorarlar.”“Mustafa ile Gökhan Günaydın'ın arasında geçen yazışmalar da var. Ama bunları paylaşamıyorum. Gökhan Bey Milletvekili olduğu için suç olur. Ama mahkemeye sunacağım. Mahkemede kendisi bu konuşmalarla ilgili cevabını versin.”“Ali Kaya'nın Mustafa'ya attığı mesajlar var. İki, üç haftalık bir süreçte kendisini evinin önünde bulacağını, kendisine zarar vereceğine dair de attığı tehdit mesajları var.”CHP'Lİ GÜNAYDIN'IN SEKRETERİNDEN ALÇAKÇA PAYLAŞIM!“Gökhan şimdi en büyük skandalını göstereceğiz. Senin ne kadar büyük bir yalancı olduğunu, Ekrem İmamoğlu ile hangi tezgahları tezgahladığını göstereceğim. Ezgi Yıldız diye bir kız var. Bu kız, Günaydın'ın danışmanı. Attığı tweete bakalım. Adalet, Adalet Sarayı'nda böyle sağlanır.' diye Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölüm fotoğrafını, şehit edilmeden önceki fotoğrafını paylaşıyor. Bu bir ahlaksızlıktır. Bana göre teröristten farkı olmayan bir tweettir. İBB'de çalışıyordu bu kız.''Bu bu olay çıkınca, bir mesaj attılar. Dediler ki ‘Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı saygıyla anıyoruz. Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30.03.2023 tarihi itibariyle feshedilmiştir.' Burada önemli olan şu kısım, bu kişi 30.03.2023'te işten atıldı diyorlar. Size bir araç resmi getirdim. Bu araç Gökhan Günaydın'ın kendi aracı. Görüyorsunuz aracın içinde TBMM kartı var. Tarih 19.07.2023, saat 10.54. Yani Ezgi'nin işten atılmasından dört ay sonra. Bir fotoğraf daha göstereceğim. Kim bu kadın? Ezgi... Kimin arabasını kullanıyor? Gökhan Günaydın'ın... Kadrajı yaklaştıralım dedik. Saat 12.09, tarih, 19.07.2023... Hadi bakalım Gökhan ver hesabını. Hani, işten atmıştınız bu terörist kılıklı kadını? Neden bu kadın dört ay sonra senin arabanı kullanıyor? İBB Başkanı İmamoğlu, hani Savcı Mehmet Selim Kiraz'a bu alçak tweeti atan kızı işten atmıştınız? Biz şehidimizi, bu çapulcu tarzı insanlara yedirtmeyiz.”