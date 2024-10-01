2025'te geçersiz olacak! Cezası dudak uçuklatıyor

Ehliyetlerini yenilemek isteyen vatandaşların nüfus müdürlüklerinde randevu​ almada sorun yaşadığı söyleniyor. 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için 3 ay kaldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, son başvuru tarihini 31 Aralık 2024​ olarak duyurmuş, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağını ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağını belirtmişti.Yeni ehliyet​ için sağlık raporu ve gerekli harçların yatırılmasının yanı sıra 1 adet biyometrik fotoğraf da isteniyor. Belgeler toplandıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden internet veya ALO 199 nüfus müdürlüğü​ destek hattı üzerinden randevu alınıyor. Yeni ehliyet ise kargo ile adrese teslim ediliyor.Bu süreçte 15 lira yenileme​ ücreti istendiği ifade edildi. Ayrıca nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün.31 Aralık 2024'e kadar gerekli yenilik yapılmadığı takdirde ise eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak.31 Aralık 2024'e kadar yenilemeyi yapmayanları para cezası bekliyor. 2024 yılında ehliyetini yenilemeyenler için 12 bin TL ceza verildiği konuşuluyordu ancak son zamanlarda bu rakamın 13 bin TL olacağı iddia ediliyor.Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlenmiştir:Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TLYeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TLEhliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler istenmektedir:Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)Eski sürücü belgesiYeni alınmış sürücü sağlık raporu2 adet biyometrik fotoğrafDeğerli kağıt ve harç bedeli makbuzuKan grubunu belirten belge veya yazılı beyanAdli sicil belgesi (sistemden kontrol edilmektedir)