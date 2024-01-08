Sinan Engin'den Devrim - Lucas ayrılığına ilk yorum! 'Ne aşkı ya ne aşkı'

Oyuncu Devrim Özkan uzun süredir Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşıyordu.İkili mutluluklarını sosyal medya hesabından paylaşırken, geçtiğimiz günlerde herkesi şoke eden bir haber gündeme geldi.İkilinin sosyal medya hareketleri ardından ayrılık söylentileri yayıldı. Gözlerin çevrildiği Lucas Torreira - Devrim Özkan çiftinden ise açıklama gelmedi.İkilinin cephesinden ayrılığa dair bir açıklama gelmedi ancak Sinan Engin konuya dair yorum yaptı.Sinirli konuşan Engin, 'Torreira'nın ilk flörtü mü bu niye bu kadar aşık oluyor ne aşkı ya! Ne aşkı ya aşk ne ya aşk ne kardeşim ne aşkı ya! Topunu oynasın işine baksın kardeşim başka bir sevgili bulur kendini biter gider. Ama barışırlar' dedi.Ertem Şener de 'Bulamaz, ölüyordu Devrim Özkan için ben böyle bir aşkı çok az gördüm' şeklinde cevap verdi.