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16 bin feette dehşet anları! Uçağın acil çıkış kapısı patladı

ABD'de 174 yolcusu bulunan uçağın sefer sırasında basıncın düşmesi sonucu acil çıkış kapısı 16 bin feet yükseklikte patladı. Olayda yaralanan olmazken yolcu uçağı Portland'a acil iniş gerçekleştirdi. ABD Federal Havacılık İdaresi, bazı “Boeing 737 MAX 9” tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulacağını duyurdu. Türk Hava Yolları, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını, ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı aldı.

Ekleme: 7.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 7.01.2024 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
16 bin feette dehşet anları! Uçağın acil çıkış kapısı patladı
ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland'dan California eyaletinde bulunan Ontario'ya sefer gerçekleştiren yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı.

Alaska Havayoları'na ait yolcu uçağında basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu acil çıkış kapısı 16 bin feet yükseklikte patladı.

Maskeler açıldı
Uçak içinde basıncın düşmesiyle oksijen maskeleri açılırken yolcular sakinliğini korumayı başardı.

Başarılı bir şekilde indi
Ekim ayında havayollarına teslim edilen Boeing 737-MAX 9 yolcu uçağı, 174 yolcusu 6 mürettebatıyla acil için Portland'a dönmek zorunda kaldı.

Uçak, Portland'a başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

“Basınçlandırma sorunu”
Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde iniş gerçekleştirdiği duyuruldu.

Açıklamada, '737 MAX 9' tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), olayı araştırmaya başladı.

Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada ise, mürettebatın bir “basınçlandırma sorunu” yaşandığını bildirdiği aktarılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

16 bin feette dehşet anları! Uçağın acil çıkış kapısı patladı

THY 5 uçağını geri çekti
Türk Hava Yolları (THY), filosundaki 5 'Boeing 737 MAX 9' tipi uçağını seferden çektiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, filodaki bu uçakların uçuş güvenliği nedeniyle seferlerden çekileceğini belirterek, şunları kaydetti:

'Alaska Airlines'ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda THY filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir. Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar THY, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir.'

'Boeing 737 MAX' tipi yolcu uçakları, ölümcül kazalarla gündeme gelmişti
Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait 'JT 610' sefer sayılı 'Boeing 737 MAX 8' tipi uçağın 2018'de düşmesinin ardından, Etiyopya Hava Yollarına ait aynı tip yolcu uçağı 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalandıktan sonra düşmüştü.

Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen ABD'li uçak üreticisi Boeing, '737 MAX' tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.

Dünyadaki hava yolu şirketleri, bu kazaların ardından 'Boeing 737 MAX' tipi uçakların uçuşunu durdurmuştu.

Şirket, milyarca dolar zarara uğrarken çok sayıda kazazede yakınınca dava edilmişti.
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