Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e para akışı sağladığı mesajlar! 'Hocam para hesabınıza geldi..'

Futbol dünyasındaki büyük fon vurgununun arka planında yaşananlar tek tek gün yüzüne çıkıyor.Bankacı Seçil Erzan’ın, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuları ‘Fatih Terim Fonu’ vaadiyle dolandırdığı ortaya çıktı.Milyonlarca dolarların dolaştığı fon vurgununda yeni bir gelişme yaşandı.Şimdilerde Yunanistan’a giden ve burada Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olan Fatih Terim ile Erzan’ın mesajlarına ulaşıldı.Mesajlardan da anlaşıldığı üzere özellikle Arda Turan'ın zararlı çıktığı dolandırıcılık olayında, Erzan'ın Terim'in talimatlarına tek tek uyduğu görüldü.İşte o mesajlar...Fatih Terim: Değerli Müşterimiz 04.10.2021 tarihinde Bakırköy Özel Bankacılık Merkezi 1175-51....12-351 NO'lu hesaptan, 3.889.577,08 TRY vadeli mevduat hesabı açılmıştır. Vadeli hesap faiz oranı yüzde 17,6, vade sonu tarihi 05.10.2021'dir. Vade sonundaki net faiz kazansınız 1781,74 TRY'dir.Seçil Erzan: Hocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse 4'e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız diye.Fatih Terim: 20 bin doları buradan mı aldık?Seçil Erzan: Müsait misiniz arıyayım mı?Fatih Terim: Ok.Seçil Erzan: 4 milyon 67 bin 412 lira bugün dönüşümüz vardı, 177 bin 834 lira (20 bin dolar) için içinden aldırdım, kalan 3 milyon 889 bin 577 lirayı günlük yaptırdım, kulüp gönderdiğinde bugün, yarın bu tutara ekler bağlarız ayırmamız gereken tutarı fona atarız hocam.Fatih Terim: Tamam Seçil Hanım siz nasıl karar verdiyseniz öyledir tamam.Seçil Erzan: Sevgiler hocam.Seçil Erzan: Günaydın hocam uyandınız mı bilemedim. Umarım rahatsız etmiyorumdur. İki konu var size bildirmem gereken. 1. Maaşınızı geçen Perşembe Ziraat’e yatırmışlar sabah sordum. Ziraat’ten buraya aktardım hesabınıza 2,1 milyon TL geldi. 2. Dün 20bin dolar aldıktan sonra kalan bakiyeyi günlük yapmıştım bunu ne kadar bağlayalım maaştan üzerini kaça tamamlayalım ne dersiniz?Toplam şu anda maaş + fonda 2.285 bin TL bakiyemiz mevcut. (Dün günlük vadeli yaptığımız için 3.892.000 TL var bunu 4’e tamamlamamı ister misiniz? Kalan harcamalar için ayırabiliriz.Fatih Terim: Tamam onu dörde tamamlayalım. Kredi borcumuz ayın 1'inde ödediğimizle beraber ne kaldı.Seçil Erzan; Tamam 4'e tamamlayıp aylık bağlatıyorum 2.177 TL fona aldırıyorum kasım kredi taksidi ve diğer harcamalar için 2.177.000 TL bakiyemiz kalıyor hocam.Seçil Erzan; Bakiyeyi 4.000.000 tl olarak 18.10 ile 03/11/2021 tarihine bağladık hocam hesapta da 2.177 bin TL fona aktardık bilginize sevgiler.Seçil Erzan; Hocam evden kaçta çıkarsınız 5 dakika eksik imzalarınızı alsam olur mu Yandex 15 dakika veriyor.Fatih Terim; Ok.Fatih Terim; Seçil hanım. 54000 TL Avukat Candaş. Gönderebilir miyiz?Fatih Terim: Önümüzdeki hafta bazı ödemelerimiz olacak hazırlıklı olursak sevinirim.Seçil Erzan; Tamamdır hocam ne kadar öngörünüz ?Fatih Terim; Biraz dolar biraz Euro 1,5 tl Dövizler çok fazla değil.Seçil Erzan; Tamam Hocam.Fatih Terim: Seçil hanım USA 15 gönderebilir miyiz rica etsem.Fatih Terim: Umut'a ne verdik Seçil Hanım?Seçil Erzan; 51385 dolar ve 10789 Euro verdik hocam.Fatih Terim: Yarın imzalar için görüşebiliriz müsaitseniz.Seçil Erzan; Tamamdır yarın geliyorum hocam siz müsait olduğunuz zamanda.Mesajlaşmaların devamında Fatih Terim Yeni diye kayıtlı olan kişinin Erzan'a gönderdiği bankadan gelen mesajda 10 bin 240 lira EFT yapıldığına dair bilgi mesajını göndererek, 'Seçil hanım nedir kimedir neyedir' diye yazdığı, ardından Terim'in kendi hesabına, Nur Erkasap'ın 10 bin doların Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubeden yatırdığına dair bilgi mesajını gönderdiği ve Seçil Erzan'ın da bu mesajlaşmalara karşı, "Hocam Buse Hanımın işlemi gerçekleşti . 1 yıllık otomatik ödeme talimatını da yeniledik . Ben tekrar tüm ödemeleri kontrol ettirdim, bir daha sorun olmayacak hocam tekrar özür dileriz." dediği öğrenildi.Mesajların devamında ise;Fatih Terim; Kusura bakmayın Allah aşkına bir türlü rüya hanımdan çalışmaya başlayamadık mecbur size gönderiyorum yani çokta üzülüyorum gönderirken ama.Seçil Erzan; Hocam olur mu öyle şey ne demek ben her zaman keyifle yapıyorum.Seçil Erzan; Rüya'ya da kızdım hemen size mesaj atıyor.Fatih Terim: 'Merhaba Hocam. WNB Finansbank Fulya Hanım'ın kredi kartı borcu 16.680.00 TL'dir. Bu hafta ödenmesi gerekmektedir. Saygılarımla.' Yatmamış demek ki öyle mi?Seçil Erzan: Hocam ben bugün dönmedim yarın şubede olacağım ama talimatı verdim şubeye. Umut gidince 50 dolar diğer hesaptan geçirteceğim.Fatih Terim: Umut niye gidiyor bunun için? Ben Umut'u evine gönderiyorum Seçil Hanım.Seçil Erzan: Çok özür dilerim hocam yetişmedi siz lütfen gönderin.Fatih Terim: 15 demiştik bu cuma doluyor verebiliyor muyuz? Geçen hafta ortak hesabı bir şey gönderebilir miyiz diye rica etmiştim. Fulya da gitti gerçekleşmedi herhalde. İyi haftalar diliyorum.Seçil Erzan: Günaydın Hocam hemen kontrol edip sizi arıyorum.Fatih Terim: Müsait değilsek sorun yok.Seçil Erzan: Çok özür dilerim sonuna kadar bu işlemlerle ilgilendim Hocam. Yurt dışı ödemeleri bir gün valörlü geçiyor diğer ödemeler 17.00'de yapıldı ve ben teyit ettim çok çok üzüldüm hocam.Hocam merhaba tüm ödemeleriniz çıkıldı hesaptan bilgi vermek istedim.Fatih Terim: Amerika'ya nasıl bir gönderim yaptınız?Seçil Erzan: Hocam ortak olan hesaba 45 ve 40 yapıldı.Fatih Terim: Merve'ye?Seçil Ercan: Merve Hanım'ın kendi hesabına 25 hocam.Fatih Terim: Bu 45-40 hariç mi?Seçil Ercan: Evet hocam tüm maaşlar da çıkmış bizden tek tek kontrol ettim.Fatih Terim: Yani diğer tarafa ortak hesaba 85 mi yollandı Merve'ye 25?Seçil Ercan: Evet hocam ortak hesaba ilk önce gönderilen 18+22 bugün 45 Merve Hanım'a da 25 hocam.Fatih Terim: Tamam teşekkürler.Seçil Ercan: Çok teşekkürler sevgiler selamlar hocam.Fatih Terim: 22.25 ve 45 bana düşmedi mesela sadece Merve'nin 8500 düştü ve geçen günkü18 düştü şimdi Merve de çek ediyor.Seçil Ercan: Hocam hesaptan çıkışlar yapıldı ben şimdi tekrar operasyon yönetmenini de aradım o da teyit etti düşmedi ise bile gün içerisinde mutlaka hesaba düşmesi gerekiyor.Fatih Terim: Ha biraz geç geliyor bazen Merve de söyledi bazen düşmeye biliyormuş teşekkür ederim sağ ol.Fatih Terim: Seçil Hanım ben buradan yollamayı düşünüyorum Buse 550'yi 29 dolar ediyor. 550.00 TL buradaki ortak hesaptan göndereyim diyorum çözüm böyle bulayım siz hiç zahmet etmeyin.Seçil Ercan: Hocam yoldaydım yazamadım size zahmet olur mu ben de buradan cuma yapabilirim.Fatih Terim: Yarın bana 22'nin gelip gelmediğini akıbetini bir öğrenirseniz ona göre bir plan yaparım.Seçil Erzan: 22.000 doların akıbetine yarın sabah tekrar bakacağım haber vereceğim hocam.Fatih Terim: Gönderilmemişse veya gelmemişse oradan hiç gerek yok göndermeye direkt Buse'ye aktarırız.Seçil Erzan: Sabah size hemen bilgi vereceğim hocam.Hocam bakiye bize iade olmuş muhabir bankada yakışmış gün içerisinde 50K üzeri kısıtlanmış sistemsel olarak biz buradan yapabiliriz ödemeyi.Fatih Terim: Seçil Hanım kardeşim Taner'e eğer müsaitse 10.000 TL gönderir misiniz teşekkürler selamlar.Seçil Erzan: Tamamdır hocam selamlar sevgiler.