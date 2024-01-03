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İstanbul'da tartıştığı adama pitbull cinsi köpeği saldırtan maganda

Cihangir’de bir magandanın, yanında gezdirdiği pitbull cinsi köpeği tartıştığı kişinin üstüne saldırttığı anlar kameralara yansıdı.

Ekleme: 3.01.2024 - 12:46 Güncelleme: 3.01.2024 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da tartıştığı adama pitbull cinsi köpeği saldırtan magandaİstanbul'un Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi'nde önceki hafta yaşanan olayda bir şahıs, pitbull cinsi köpekle sokakta gezdiği esnada bir başka vatandaşla tartışmaya başladı.

Yaşanan tartışmanın ardından şahıs, pitbull cinsi köpeğini vatandaşa saldırtmak istedi.

Tartıştığı adamın üstüne pitbull saldırttı

O esnada vatandaşın yaşananları cep telefonu kamerasına almaya başlamasıyla geri çekilen şahıs, küfürleşmenin artmasıyla köpeğini tekrar vatandaşın üstüne sürdü.

Çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle kavga sona erdi.

İstanbul'da tartıştığı adama pitbull cinsi köpeği saldırtan maganda

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

3 tane pitbull yakalandı

Polis ekiplerinin başlattığı incelemede köpeğiyle saldırmaya çalışan şahsın, olaydan sonra bir başka suçtan cezaevine girdiği anlaşıldı.

Bunun üzerine Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, şahsa ait olan 3 adet pitbull cinsi köpek muhafaza altına alındı.
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