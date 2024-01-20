Katil İsrail’den işkencede yeni yöntem! BM raporu 55 günlük kabusu duyurdu: Sivillere bebek bezi giydirip…

Katliamcı İsrail, Gazze'de insanlık tarihinin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiriyor. Hamas bahanesiyle bölgeye giren, yaklaşık 25 bin sivili katleden İsrail ordusu, esir aldıkları Filistinlilere uyguladığı işkence yöntemleriyle de gündeme geliyor.Aralarında çocukların da olduğu sivilleri toplayıp soyan, mezar kazdırıp stadyumlarda teşhir eden İsrail askerleri, iç çamaşırlarına kadar soyulmuş, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde diz üstü çöktürülen Filistinli sivillere ait görüntüleri servis etmişti.İşkence görmüş sivilleri adeta savaş ganimeti gibi gösteren İsrail'in, sivillere bomba bağladığı ortaya çıkmıştı. Yerel medya kanallarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu Filistinlileri alıkoyan ve yarı çıplak şekilde soyarak stadyumda teşhir eden İsrail güçlerine ait tankların namlularının da Filistinlilere doğru çevrili olduğu görülmüştü.İsrail askerlerinin Gazze'de esir aldığı ve aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu Filistinli sivilleri yarı çıplak soyarak Hamas aleyhinde slogan atmaya zorladığı görüntüler de gündeme damga vurmuştu.Yarı çıplak soyulmuş, elleri kelepçelenmiş ve dövüldüğü anlaşılan sivillerin, İsrailli askerlere 'İyi ki geldiniz' diye bağırmaya zorlandıkları görülmüştü. Sivillere zorla 'İsrail'in bizi kurtarmasını bekliyorduk' dedirten İsrail askerleri, aralarında çocukların da olduğu belli olan tutuklu sivillerin başında silahlarla beklerken kameralara yansımıştı.İşkenceden zevk alan İsrail'in sivillere uyguladığı bir başka yöntemi Birleşmiş Milletler yetkilisi duyurdu. Birleşmiş Milletler, Gazze'de İsrail ordusu tarafından esir alınan ve haftalarca bilinmeyen yerlerde hapis tutulan, fiziksel tacize maruz kalan Filistinli sivillere yönelik kötü muameleye son verilmesi çağrısında bulundu.Serbest bırakılan bazı tutuklularla görüşen BM İnsan Hakları Yetkilisi Ajith Sunghay, Filistinli sivillerin maruz kaldığı korkunç muameleyi anlattı. Sivilleri İsrail'in elinde 30 ila 55 gün arasında tutulduğunu vurgulayan Sunghay 'Gözaltına alınan Filistinliler bu soğuk havada üstlerinde giysileri olmadan sadece bebek bezleriyle serbest bırakıldı' ifadelerini kullandı.Sivillere neden bebek bezi giydirildiğinin bilinmediğini söyleyen Sunghay, erkek esirlerin 'Gözle görülür bir şekilde sarsıldığını' vurguladı.