  • USD: 30,12 - 30,18
  • EURO: 32,78 - 32,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Katil İsrail’den işkencede yeni yöntem! BM raporu 55 günlük kabusu duyurdu: Sivillere bebek bezi giydirip…

Filistinli sivillere zevk için işkence yapan soykırımcı İsrail ordusunun yeni yöntemleri ortaya çıktı. Gazze katliamını başlattıkları 7 Ekim'den bu yana Filistinli sivilleri yarı çıplak bir şekilde alıkoyan, soyup soğukta ağlatan İsrail ordusunun 55 günlük işkencesini Birleşmiş Milletler yetkilisi duyurdu.

Katil İsrail’den işkencede yeni yöntem! BM raporu 55 günlük kabusu duyurdu: Sivillere bebek bezi giydirip…
Ekleme: 20.01.2024 - 12:25 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:37 / Editör: Ozge Selin
Katil İsrail’den işkencede yeni yöntem! BM raporu 55 günlük kabusu duyurdu: Sivillere bebek bezi giydirip…
Katliamcı İsrail, Gazze'de insanlık tarihinin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiriyor. Hamas bahanesiyle bölgeye giren, yaklaşık 25 bin sivili katleden İsrail ordusu, esir aldıkları Filistinlilere uyguladığı işkence yöntemleriyle de gündeme geliyor.

İNSANLIK DIŞI MUAMELE

Aralarında çocukların da olduğu sivilleri toplayıp soyan, mezar kazdırıp stadyumlarda teşhir eden İsrail askerleri, iç çamaşırlarına kadar soyulmuş, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde diz üstü çöktürülen Filistinli sivillere ait görüntüleri servis etmişti.

Katil İsrail’den işkencede yeni yöntem! BM raporu 55 günlük kabusu duyurdu: Sivillere bebek bezi giydirip…

EN BÜYÜK ZEVKLERİ SİVİLLERİ SOYUP İŞKENCE ETMEK

İşkence görmüş sivilleri adeta savaş ganimeti gibi gösteren İsrail'in, sivillere bomba bağladığı ortaya çıkmıştı. Yerel medya kanallarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu Filistinlileri alıkoyan ve yarı çıplak şekilde soyarak stadyumda teşhir eden İsrail güçlerine ait tankların namlularının da Filistinlilere doğru çevrili olduğu görülmüştü.

Katil İsrail’den işkencede yeni yöntem! BM raporu 55 günlük kabusu duyurdu: Sivillere bebek bezi giydirip…

İsrail askerlerinin Gazze'de esir aldığı ve aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu Filistinli sivilleri yarı çıplak soyarak Hamas aleyhinde slogan atmaya zorladığı görüntüler de gündeme damga vurmuştu.

AĞLATARAK YALVARTMIŞLARDI

Yarı çıplak soyulmuş, elleri kelepçelenmiş ve dövüldüğü anlaşılan sivillerin, İsrailli askerlere 'İyi ki geldiniz' diye bağırmaya zorlandıkları görülmüştü. Sivillere zorla 'İsrail'in bizi kurtarmasını bekliyorduk' dedirten İsrail askerleri, aralarında çocukların da olduğu belli olan tutuklu sivillerin başında silahlarla beklerken kameralara yansımıştı.

Katil İsrail’den işkencede yeni yöntem! BM raporu 55 günlük kabusu duyurdu: Sivillere bebek bezi giydirip…

KORKUNÇ YÖNTEMİ BM DUYURDU

İşkenceden zevk alan İsrail'in sivillere uyguladığı bir başka yöntemi Birleşmiş Milletler yetkilisi duyurdu. Birleşmiş Milletler, Gazze'de İsrail ordusu tarafından esir alınan ve haftalarca bilinmeyen yerlerde hapis tutulan, fiziksel tacize maruz kalan Filistinli sivillere yönelik kötü muameleye son verilmesi çağrısında bulundu.

BEBEK BEZİ GİYDİRİP…

Serbest bırakılan bazı tutuklularla görüşen BM İnsan Hakları Yetkilisi Ajith Sunghay, Filistinli sivillerin maruz kaldığı korkunç muameleyi anlattı. Sivilleri İsrail'in elinde 30 ila 55 gün arasında tutulduğunu vurgulayan Sunghay 'Gözaltına alınan Filistinliler bu soğuk havada üstlerinde giysileri olmadan sadece bebek bezleriyle serbest bırakıldı' ifadelerini kullandı.

Sivillere neden bebek bezi giydirildiğinin bilinmediğini söyleyen Sunghay, erkek esirlerin 'Gözle görülür bir şekilde sarsıldığını' vurguladı.

Gara hainlere dar edildi: 9 PKK'lı terörist etkisiz
Türkiye adını uzaya yazdırdı! Uzay İstasyonu'ndan ilk mesaj...
İstanbullunun gözü burada: Başkan Erdoğan İstanbul’un 37 ilçe başkan adaylarını açıklıyor
Başkan Erdoğan: Son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: ‘’Fatih’in emanetini yeniden şaha kaldıracağız'
Türk bayrağı artık uzayda! Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı ISS'e kenetlendi
İsrail Şam'da İran karargahını vurdu! Çok sayıda ölü var
Bakan Tunç'tan sekizinci yargı paketi açıklaması
Katil İsrail’den işkencede yeni yöntem! BM raporu 55 günlük kabusu duyurdu: Sivillere bebek bezi giydirip…
İstanbul'a dev hizmet! Gayrettepe–Kağıthane metro hattında geri sayım başladı
Mavi Vatanda yeni dönem: Yeni torpido ve füze sistemleri geliyor
İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandala imza attı: Enkaz devraldık
İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti
Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Kum ve kömür dolu zemini gizlediler
20 milyon İstanbullunun gözü Başkan Erdoğan'da! 39 ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Türk donanmasında gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'nin 'şeffaf' ittifak ortağı DEM'den devlete 'katliamcı' iftirası! PKK kanalında doğu illerimizi 'kürdistan' ilan ettiler
Yaşar Güler: Deniz Kuvvetlerimizin harekat kabiliyeti artacak
AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Hep beraber çalışacağız!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Togg'da siparişler bugün başlıyor: Çekiliş yok!

Togg'da siparişler bugün başlıyor: Çekiliş yok!

38 yıldır nüfusta kadın gözüküyor: Yıllarca erkek olduğumu ispatlamaya çalıştım…

38 yıldır nüfusta kadın gözüküyor: Yıllarca erkek olduğumu ispatlamaya çalıştım…

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma