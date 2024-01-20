İsrail Şam'da İran karargahını vurdu! Çok sayıda ölü var

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın batısında bulunan bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü İstihbarat Komutanı Tuğgeneral Yusuf Umidzade ve yardımcısının hayatını kaybettiği belirtildi.İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda 4 mensubunun öldüğünü açıkladı.Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırısında "Suriye'de görevli 4 askeri danışmanın yanı sıra Suriye güçlerinden de ölenlerin olduğu" bildirildi. Konuyla ilgili detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.Devlet televizyonu da saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen "Nournews", saldırıda ölenlerin Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün İstihbarat Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sadık Omidzade ile yardımcısı Hac Golam Muharrem olduğu bilgisini paylaşmıştı.Mazzeh'te askeri havaalanının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi, büyükelçilikler ve restoranlar bulunuyor