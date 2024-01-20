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Bakan Göktaş'tan SED ödemesi açıklaması: 863 milyon lira hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayı SED ödemeleri ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Ocakta 863 milyon lira SED ödemesi yapıldığını açıklayan Bakan Göktaş, "Çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçlıyoruz" dedi.

Ekleme: 20.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
Bakan Göktaş'tan SED ödemesi açıklaması: 863 milyon lira hesaplara yatırıldıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayında 863 milyon lira SED ödemesi yapıldığını duyurdu.

863 MİLYON TL SED ÖDEMESİ YAPILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Ocak ayına ilişkin 863 milyon TL SED ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bakan Göktaş'tan SED ödemesi açıklaması: 863 milyon lira hesaplara yatırıldı

Bu doğrultuda, SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden ayırmadan desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için gayretle çalıştıklarını vurguladı.

'ÇOCUKLARIN EKONOMİK GEREKÇELER NEDENİYLE AİLELERİNDEN KOPMAMASINI AMAÇLIYORUZ'

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

'Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayına ilişkin 863 milyon lira SED ödemesi yaptık. Çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçlıyoruz. Çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet modellerimiz ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz.'

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