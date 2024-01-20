20 milyon İstanbullunun gözü Başkan Erdoğan'da! 39 ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak

AK Parti il belediye başkan adaylarının tamamını açıkladı. Şimdi gözler ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. İlçe aday açıklamaları ilk olarak İstanbul'da yapılacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıklanacak İstanbul ilçe adaylarının ardından geriye kalan illerin ilçe adayları da peyderpey açıklanacak. Parti Genel merkezinde bu kapsamda hummalı bir çalışma yürütülüyor.7 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını duyuran AK Parti, bugün de ilçe belediye başkan adaylarını kamuoyu ile paylaşacak.Böylece metropol kentte AK Parti, tüm adayları ile sahada bütüncül çalışma yapacak. Murat Kurum ve ilçe başkan adayları ortak programlar düzenleyecek.İstanbul ilçe belediye başkan adayları ile İzmir ve Ankara ilçe adaylarını Erdoğan açıklayacak. Geri kalan illerin ilçe adayları ise genel başkan yardımcılarının katıldığı törenlerle duyurulacak.AK Parti tüm adaylarını ocak ayı sonuna kadar açıklamış olacak. Bu kapsamda AK Parti, Genel Merkezi'nde Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz kapsamlı bir çalışma yürütüyor.Her ilin ilçesine özel analiz yapılıyor. Anketler değerlendiriliyor, teşkilat ve sahanın görüşleri alınıyor.