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Beyaz Gazete
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20 milyon İstanbullunun gözü Başkan Erdoğan'da! 39 ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 74 ilin belediye başkan adaylarını İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirdiği kongrelerle açıklamıştı. Başkan Erdoğan bugün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği kongre ile İstanbul'un belediye başkan adaylarını açıklayacak

20 milyon İstanbullunun gözü Başkan Erdoğan'da! 39 ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak
Ekleme: 20.01.2024 - 09:24 Güncelleme: 20.01.2024 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
20 milyon İstanbullunun gözü Başkan Erdoğan'da! 39 ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak
AK Parti il belediye başkan adaylarının tamamını açıkladı. Şimdi gözler ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. İlçe aday açıklamaları ilk olarak İstanbul'da yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıklanacak İstanbul ilçe adaylarının ardından geriye kalan illerin ilçe adayları da peyderpey açıklanacak. Parti Genel merkezinde bu kapsamda hummalı bir çalışma yürütülüyor.

20 milyon İstanbullunun gözü Başkan Erdoğan'da! 39 ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak

İSTANBUL İLÇE ADAYLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR

7 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını duyuran AK Parti, bugün de ilçe belediye başkan adaylarını kamuoyu ile paylaşacak.

20 milyon İstanbullunun gözü Başkan Erdoğan'da! 39 ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak

Böylece metropol kentte AK Parti, tüm adayları ile sahada bütüncül çalışma yapacak. Murat Kurum ve ilçe başkan adayları ortak programlar düzenleyecek.

METROPOL İLLERİN İLÇELERİNİ ERDOĞAN AÇIKLIYOR

İstanbul ilçe belediye başkan adayları ile İzmir ve Ankara ilçe adaylarını Erdoğan açıklayacak. Geri kalan illerin ilçe adayları ise genel başkan yardımcılarının katıldığı törenlerle duyurulacak.

20 milyon İstanbullunun gözü Başkan Erdoğan'da! 39 ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak

İLÇE MESAİSİ SÜRÜYOR

AK Parti tüm adaylarını ocak ayı sonuna kadar açıklamış olacak. Bu kapsamda AK Parti, Genel Merkezi'nde Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Her ilin ilçesine özel analiz yapılıyor. Anketler değerlendiriliyor, teşkilat ve sahanın görüşleri alınıyor.



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