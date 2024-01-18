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Türkiye'ye dev bir eser daha! Şanlıurfa Şehir Hastanesi yükseliyor

Bin 700 yatak kapasiteli Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 54'ü tamamlandı. Bölgedeki sağlık hizmeti eksikliğine son verecek olan hastanenin 2024'ün sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

Türkiye'ye dev bir eser daha! Şanlıurfa Şehir Hastanesi yükseliyor
Ekleme: 18.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'ye dev bir eser daha! Şanlıurfa Şehir Hastanesi yükseliyor
Türkiye'nin mega projeleri hayata geçirilmeye devam ediyor.

Bunların başında ise sağlık sektöründeki büyük atılımlar yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri birçok ilde hizmete açıldı.

Diğer şehit hastanelerinde ise inşaat çalışmaları sürüyor.

Muhalefet takoz olup projeleri durdurmak istese de tamamlanan hastaneler vatandaşa dev bir hizmet sunuyor.

Yıl sonunda açılıyor

Şehir hastanesinin yükseldiği illerden biri de Şanlıurfa. İnşaatının yüzde 54'ü tamamlanan hastanenin yıl sonunda hizmete alınması hedefleniyor.

Yatak kapasitesi bin 700 olan hastane, 300 bin metrekarelik alana inşa ediliyor.

Türkiye'ye dev bir eser daha! Şanlıurfa Şehir Hastanesi yükseliyor

5 ana binası bulunuyor

Toplam 5 ana binadan oluşan hastanede 983 tek kişilik oda, 514 yoğun bakım yatağı ve 57 ameliyathane bulunacak.

Depreme dayanıklı son teknolojiye göre yapılan hastanede, bin 100 sismik izolatör kullanılıyor. Hastanenin inşaat sahasında bin 300 işçi, 24 saat vardiya sistemiyle yapının bir an önce hizmete girmesi için ter döküyor.

'Hastanemizin tamamlamasıyla ilimizde sağlık hizmeti eksikliği kalmayacak'

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Solmaz, hastanenin her türlü sağlık hizmetini tek çatı altında toplayabilecek kapasitede olacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hastanenin kullanılan teknoloji sistemi sayesinde hasar almadığını hatırlatan Solmaz, şöyle devam etti:

'2024 yılı sonunda açılması planlanan hastanemizin inşaatının yüzde 54'ü tamamlanmış olup kalanı halen hızla devam etmektedir. Şehir hastanelerinin en güzel tarafı tüm bölümlerin aynı yerde bulunması. Bu yüzden hastalarımız aldıkları sağlık hizmet kalitesine en üst seviyede ulaşmakta. Hastanemizin tamamlamasıyla birlikte ilimizde tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti eksikliği sorunu da kalmayacak. Hastaneler ayrı olduğunda vatandaş farklı bölümden hizmet alma ihtiyacı duyunca çok aşırı miktarda zaman kaybına uğruyor. Ama bu hastanemizde tüm branşlar, tüm poliklinikler, tüm cerrahi müdahalelerin hepsi tek çatı altında toplanmış olacak.'

Türkiye'ye dev bir eser daha! Şanlıurfa Şehir Hastanesi yükseliyor
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