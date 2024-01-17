Mehmet Ali Özdemir cinayete kurban gitmiş! Müge Anlı şaştı kaldı! Böylesine bir olayı ilk kez görüyorum! Vahşet! Cesedi hayvanlar yesin diye...

Hatay Antakya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi soluğu Müge Anlı'da almıştı. Mehmet Ali Özdemir'in cesedi aracının noktaya 750 metre uzaklıkta bulundu.Müge Anlı bugün olaya dair yeni gelişmeleri aktardı. Anlı, yapılan ön otopsi sonucunda Özdemir'in ateşli silahla vurulduğunun tespit edildiğini belirtti.Anlı, ekiplerin cesedin yanında bulunan meyve ve sebzeleri cesedin hayvanlar tarafından yenilmesi amacıyla konulmuş olabileceği üzerinde durduğunu söyledi.Anlı, olay karşısında şaşkınlığını, "Hayatımda ilk defa böyle bir vahşet ile karşılaşıyorum. Gerçekten vahşet. İçimi çok kötü yaptı. Madem adamı öldürdün göm. Hayvandan daha alçak" dedi. Meyve ve sebzelerin konulmasını vahşet olarak nitelendiren Rahmi Bey, ise "Hakim indirimsiz en üst cezayı verebilir" açıklamasında bulundu.Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem 2 gündür programa çıkmayı istemeyerek ortadan kaybolmuştu. Meryem bugün ortaya çıktı. Müge Anlı ekinden Müge'ye konuşan Meryem; "Şaşkınım, böyle bir şey beklemiyordum. Ben sürpriz yapacağını çıkacağını düşünüyordum. Çok üzgünüm. Çocuklarıma ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok büyük bir acı. 2 gündür kafamı dinliyordum. Aklıma gelmeyen ayrıntıları hatırlamaya çalışıyordum" dedi.Müge'nin olay günü Mehmet Ali Bey'den sebze, meyve istediniz mi şeklindeki sorusuna Meryem, " Ben yeni öğrendim sebze olduğunu. Sebze ve meyve istemedim. Bazen kendisi evde olmayınca alıyordu. Ama konuşmalarımızda böyle bir şeyden bahsetmedi. Husumetlisi yoktu. İnşallah en kısa zamanda katiller ortaya çıkar. Son damlasına kadar umudum vardı. Artık umut kalmadı" şeklinde konuştu.Meryem'in annesi Halime Hanım, oğlu Mehmet'in ekranda konuşmasını engellerken, Meryem eşini görmek üzere Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nin morguna hareket etti.Mehmet'in cesedin 21 gün sonra bulunması ile alakalı Müge Anlı ekibini suçladığını aktaran Müge Anlı muhabiri, " Biraz önce Mehmet'in konuşması duyulmadı. Cesedin bulunmaması ile alakalı bizi suçladı. Ancak kendisi cesedi aramaya gelmedi" dedi.Mehmet'in kardeşi ve arkadaşı Meryem ve ailesine tepki göstererek, "Bizim bildiğimiz bir yer değil. Onların bildiği bir yer. Meryem neden izini kaybettirmeye çalıştı? Çocukları bahane ediyordu. Şu an çocuklar nedere? Onların memleketi burası ama yardımcı olmadılar" ifadelerini kullandı.Müge Anlı, katilin meyve ve sebze getirmek amacıyla daha sonra bölgeye geldiğini düşündüğünü belirterek, "Katil Meryem'in ailesi mi bilmiyorum ama benim başka şüphelendiğim birisi var. Bu nasıl bir vahşet. Sebze ve meyve getirmiş. Dağlara taşlara. Allah kimseye göstermesin" dedi.Müge Anlı ekibinden Müge, Meryem'in kardeşi Mehmet'in dün Mehmet Ali'nin ailesini eve davet ettiğini ifade ederek, "Defin işlemlerini nasıl yapalım? Gelin anlaşalım diye aileyi eve davet etmişler. Mehmet Ali'nin ailesi gitmemiş." şeklinde konuştu.Konuya ilişkin konuşan Mehmet Ali'nin babası, Meryem'in ailesinin kameraların eve gelmesini istemediğini söyledi.Mehmet Ali'nin babasının Mehmet Ali ilk kaybolduğunda 'Cehennem olsun gitsin' şeklinde sözler söylediğini hatırlatan Müge Anlı, "Evlat işte. O gün o şekilde konuşmuştu ama bugün haberi alınca yıkılmış" dedi.Müge Anlı'da Mehmet Ali Özdemir'in kaybı işlenmeye devam ediyor. 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir, 25 Aralık'ta Hatay'da kayboldu. Özdemir'in daha sonra aracı, kapısı açık bir şekilde ve kan lekeleri ile bulundu. Mehmet Ali'nin eşi Meryem canlı yayına bağlandı. Canlı yayında Meryem'in rahatlığı oldukça dikkat çekerken çekti. Ancak şüpheleri üzerine çeken tek isim Meryem değildi.Müge Anlı canlı yayına bağlanan izleyiciler, Mehmet Ali'nin kardeşleri ile arasında 10-15 tane dava olduğunu söyledi. Programda ortaya çıkan kavga görüntüleri ise herkesi şaşkına çevirdi. Videolarda, Mehmet Ali'nin kaldırım taşıyla kardeşlerine saldırdığı görüldü. Mehmet Ali'nin kardeşi Hasan, Mehmet Ali ile aralarında mal kavgası olduğunu ve davalarının olduğunu itiraf etti.Mehmet Ali'nin kardeşi Yusuf ise canlı yayına bağlanarak, "Ben Meryem ve ailesinden şüpheleniyorum. Niye ilk Meryem gelip ihbarda bulunmadı" ifadelerini kullandı. Meryem, bu iddialara, "Ben çocuklarımı bırakıp gelemedim. Gelmek istedim" diyerek cevap verdi.Mehmet Ali'nin babası oğlunun sürekli Meryem'i dövdüğünü söyleyerek,Meryem'in ailesinin bu nedenle bir şey yapmış olabileceğini dile getirdi. Şiddete uğradığını reddeden Meryem ise "Eşim evde dışarıdaki gibi değil, süt dökmüş kedi" ifadelerini kullanarak evlilik hayatlarında bir sorun yaşamadıklarını ve severek evlendiklerini vurguladı.Kocasının olay günü ne yaptığını bilmediğini ifade eden 25 yaşındaki 3 çocuk annesi genç kadın, olayın yaşandığın gün "Nereye gidiyorsun diye soramadan gitti" sözlerini kullandı.Öte yandan sakinliği ile dikkat çeken Meryem, canlı yayında eşi hakkında şoke eden bir iddia ortaya attı. Meryem, "Ben evlendiğimde Mehmet Ali'nin annesi ve ölen kız kardeşi bana anlattı. Mehmet Ali, ölen kız kardeşine tecavüz etmiş. Bunu da telefonundan yakalamışlar. Biz bu yüzden kavga ettik" dedi. Müge Anlı ise, "Bu yalnız çok büyük bir şey. O kızın ölümü de şüpheli. Bu böyle kalmış" dedi.Çarpıcı iddialar kan dondururken Müge Anlı canlı yayında, "Meryem, eşi kaybolduktan 4 gün sonra bile kayıp ihbarında bulunmuyor. Eşini aramıyor. Mehmet Ali'nin arabası bulunmuş fakat soru işaretleri ile dolu. Aracı kim buldu bilinmiyor" dedi.Meryem, "Eşimin arabasının bulunduğunu duydum. İlk defa panikledim" dedi. Müge Anlı, "Neden panikledin?" diye sordu. Meryem, bu soruya karşılık, "Başına bir şey gelmesinden dolayı panikledim" ifadelerini kullandı. Ancak daha önceki ifadelerinde Meryem, eşinin geri geleceğini bu nedenle panik yapmadığını ifade etmişti.Canlı yayında Mehmet Ali'nin öldürülme iddiaları üzerinde durulurken telefonla yayına bağlanan bir tanığın iddiaları ise olayın seyrini değiştirdi. Mehmet Ali'nin arkadaşı olduğunu söyleyen kişi, "Meryem başka biriyle görüşüyordu. Mehmet Ali bana söyledi. Hatta Meryem'in telefonuna el koymuştu. Mehmet Ali benden destek istedi. Tuvalette görüşürken yakalamış . Ben Meryem'in yüzünü hiç görmezdim. Kahve yapsa kapıya bırakırdı. Kaynanası arabayı buldu. 2 saat sonra haber verdi. açıklamasını yaptı.Meryem Özdemir ise "Ben sosyal medya kullanmayı bile bilmiyorum. Gösterseniz nasıl kullanacağımı bilemem. Nasıl başkalarıyla konuşacağım?" sözleriyle kendisini savundu.Müge Anlı ise "Senin burada duvar gibi durmanın sebebi sosyal medyada konuştuğu kişi mi sorusunu yöneltti." dedi. Meryem bu iddialara "Benim üzerime iftira atılıyor" şeklinde cevap verdi.Yayına bağlanan tanık, ayrıca "Arabayı bulan zaten Meryem'in annesi. Araba bulununca titriyordu. Mehmet Ali, enkazda bir zeytinyağı buldu. Bir arkadaşına 5 litre verdi. Kaynanası bu duruma sinirlenerek bütün zeytinyağını yere döktü"dedi. Meryem ise bu iddiaları yalanlayarak, "Şişeler patlamış, biz dökmedik" dedi.Kocasının çöp atmaya bile kendisini çıkarmadığını söyleyen Meryem'e Yusuf " Boşuna Mehmet Ali seni çöp dökmeye göndermiyor" dedi. Müge Anlı, 10 Ocak tarihinde yayımlanan yayında arabanın içinde bulunan sopanın üzerindeki kan lekesinin araştırılacağını bu nedenle Meryem'in çocuğundan örnek alınacağını söyledi.Olaya ilişkin Hasan Bey, kayıp vakasının 25 Aralık Pazartesi günü olduğunu ancak Meryem'in kendisini 27 Aralık Çarşamba günü aradığını ifade etti. Meryem, Mehmet Ali'nin kaybolduğunu düşünmediğini bu nedenle aramadığını söyleyerek, "Ben Mehmet Ali'nin arkadaşlarının numarasını bilmem. Telefonum yok. Ben 155'i aradım. 26'sında öğlen civarında. Salı günü karakola gittim. İfademi verdim. Karakola kuzenim götürdü." dedi.Olaya ilişkin Meryem'in başka birisiyle görüştüğünü söyleyen tanığın ifadeleri ihbar kabul edilerek ifadeye çağrıldı.Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti? Meryem neyi gizliyor?41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir, ile ilgili çarpıcı gelişmeleri Müge Anlı canlı yayında açıkladı.Anlı, Mehmet Ali'nin eşi Meryem ve annesinin programa yorulduklarını gerçekçe göstererek çıkmayı reddettiğini söyledi.