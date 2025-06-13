Bakan Yerlikaya duyurdu! 36 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 7 aydır devam eden çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yasa dışı bahse yönelik operasyon düzenlendi. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 36 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapan, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik eden ve aralarında 1 milyondan fazla takipçili anonim ve fenomen hesap olarak tabir edilen hesapların kullanıcılarının da bulunduğu 104 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.