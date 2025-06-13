İBB'de naylon fatura vurgunu! Hiç yapılmayan işlere milyonlarca liralık fatura kestiler

Sabah'ın haberine göre; İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Kabil Taşçı, Medya A.Ş.'de açık hava reklam alanı ihaleleri üzerinden yapılan naylon fatura vurgununu anlattı. 500 bin liralık iş için 6 milyon liralık fatura kesildiğini belirten Taşçı, 'Herhangi bir iş yapmadan kestiğim faturalar için pişmanım' dedi.Kendisi dışında, yapılmayan işler karşılığında İBB'ye yüksek bedelli naylon fatura kesen isimleri de ifşa eden Kabil Taşçı ifadesinde şunları söyledi:'Ben Taşçıoğlu Reklam isimli firmanın sahibiyim. Şirket olarak organizasyonlarda sahne kurulumu, podyum kurulumu, dekor ve bunlarla alakalı tüm görselleri şirket olarak üretiriz, montajını yaparız. Genellikle taşeron olarak çalışmaktayız. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak yer alan Vedat Şahin isimli şahsa ait olan Vesa Events isimli firma ve Eyüp Subaşı isimli şahsın firması olan Genç Popülist isimli firmalara da taşeronluk yapmıştım. ''Şu an savcılığınıza ibraz ettiğim Seri * 003*** sıra numaralı, 749 bin 300 TL bedelli 27.09.2019 tarihli faturayı, Vesa Events şirketine kestim. Bu faturanın gerçek bedeli, yani benim yaptığım işin bedeli 250 bin TL'dir. 749 bin 300 TL olarak kesmiş olduğum fatura sonrası gönderilen meblağın içinden 250 bin TL aldıktan sonra geri kalan miktarı nakit olarak bankadan çekip elden Vedat Şahin'e teslim ettim.''Aynı şekilde savcılığınıza ibraz ettiğim T*20*000* numaralı 145 bin 600 TL bedelli, 17.06.2022 tarihli faturayı Eyüp Subaşı'nın şirketi olan Genç Popülist isimli firmaya kestim. Bu fatura tamamen sahte faturadır. Bu faturadaki herhangi bir iş yapmadım. Yukarıda bahsetmiş olduğum Vesa Events ve Genç Popülist isimli firmalara kesmiş olduğum bu iki sahte fatura nedeniyle de pişmanım. Vedat Şahin, benim sektörden tanıdığım bir arkadaşımdır.''Kendisiyle bir konuşmamda bana, pandemi döneminde 2021 senesi 29 Ekim etkinliğiyle alakalı '500 bin TL etmeyen bir iş için 6 milyon TL'lik fatura kestiğini ve bu sahte fatura sonrası kendisine gelen parayı elden nakit olarak çekip Murat Ongun'a teslim ettiğini' söyledi.'2021 senesinde Vedat Şahin benden kendisine fatura kesebilecek birini bulmamı istedi. Ben de naylon fatura kestiğini bildiğim GYN firmasının sahibi Mehmet Acıbucu'nun numarasını Vedat'a verdim. Daha sonra bu iki kişinin aralarındaki faturalama sürecini bilmiyorum. Bu husus da araştırılırsa soruşturma dosyasına faydalı olacağını düşünüyorum. ''Vedat Şahin gibi İBB'ye yüksek bedellerle fatura kestiğini bildiğim Antre Tasarım isimli firmanın sahibi olan, soyadını hatırlamadığım Kahraman isimli şahıs da Murat Ongun'un en yakınındaki kişidir, Murat Ongun'un kasası konumundadır. 45 Tasarım ve Tool Events isimli firmalar da 2021 senesinden sonra İBB'ye konser, miting gibi organizasyonlar için yüksek miktarda faturalar kesmiştir.''Sektörde Yaşar Çeri'nin sahibi olduğu Format Reklam da İBB'nin işlerini yapmaktadır, İBB iştirak şirketleri sürekli Yaşar Çeri ile çalışmaktadır. Tuncay Kuz isimli şahsın firması olan Mimoza ve Kiralık Çadır isimli firmalar da İBB'nin düzenlediği organizasyonlardaki çadır ve podyum kurulumu işlerinden dolayı İBB'ye yoğun iş yapan ve fatura kesen firmalardır. Stant kurulumu işi için İBB'ye iş yapan ve yüksek bedellerle fatura kesen bir diğer firma ise Thor Ajans isimli firmadır. Bu firmaların soruşturma kapsamında araştırılması faydalı olacaktır.'