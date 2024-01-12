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İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!

İstanbul Kemerburgaz'da bulunan İBB Arıtma Tesisi'nde dün korkunç bir olay yaşandı. İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçeper arasında "neden ters ters bakıyorsun" tartışması çıktı. Erdal Y., Karaçeper'i sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan adam kurtarılamadı. Erdal Y'nin cinayetten birkaç ay önce sosyal medyada yaptığı paylaşım ise kan dondurdu…

İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!
Ekleme: 12.01.2024 - 12:06 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arıtma Tesisleri'nde önceki gün tüyler ürperten bir olay yaşandı. Tesiste çalışan İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçeper arasında 'neden ters ters bakıyorsun' tartışması çıktı.

Tartışma, karşılıklı küfürleşme üzerine aralarında kavgaya dönüşmüştü. Kavgada bıçak çeken Erdal Y., Karaçeper'i sırtından bıçaklamıştı. Bıçaklama sonucu kanlar içerisinde kalan Karaçepe yere düşmüştü.

İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!

Ağır yaralanan adam için tesis çalışanları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesinde bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı.

Hemen ameliyata alınan Serdal Karaçeper yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!

Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısı Erdal Y.'yi olayda kullandığı bıçağa da el koyarak gözaltına almıştı. Emniyete götürülen Erdal Y. ifadesinde aralarında önceden husumet olduğu ve tesiste denk gelince ters bakma yüzünden tartışma çıktığını ve kavga sonucu bıçakladığını söylediği öğrenilmişti.

İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!

Emniyette işlemleri tamamlanarak 'kasten öldürme' suçundan adli işlem yapılan Erdal Y., adliyeye sevk edilmişti.

SENİ ÖLMEKTEN BETER EDECEĞİM

Emniyette 'uyuşturucu madde kullanmak' gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen katil zanlısı Erdal Y., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!

ULAN BANA...

Öte yandan Erdal Y.'nin sosyal medya hesabından birkaç ay önce Karaçeper'e yönelik hakaretler savurarak, 'Ulan bana yanlış yapılır mı? Dost dedim, seni ölmekten beter edeceğim' yazdığı ortaya çıktı.

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İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!
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