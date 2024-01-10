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Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Valiler Buluşması programında konuştu. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "31 Mart'ta sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Seçimleri tam bir demokratik olgunlukla bitireceğiz." dedi.

Ekleme: 10.01.2024 - 19:39 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:50 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Valiler Buluşması programında önemli mesajlar verdi. '31 Mart'ta sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz' diyen Başkan Erdoğan, 'Seçimleri tam bir demokratik olgunlukla bitireceğiz.' dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'HAYALİ OLMAYANIN HEDEFİ DE OLMAZ'

'Valiler şehirlerinde yetim halka babalık etmekle şehrin her bir meselesine sahip çıkıp çözümüne öncülük yapmakla mükelleftir. Şehrin yöneticisinin günün 24 saati, yılın 365 günü kapısı da telefonu da gözü de hep açık olacaktır. Aksi halde orada yaşayan insanlara hak ettiği hizmeti veremezsiniz. Bu beklentiyi dile getirmemizin sebebi, devlet geleneğimizin bize aynı hakikati işaret etmesidir.

Vatanımıza aynı hizmet ve kararlılıkla hizmet vermemiz gerekiyor. Hayali olmayanın hedefi de olmaz. Bin yılı aşkın süredir gazadan gazaya koşmuş bir milletin evlatlarıyız. Her ne kadar medeniyetimizin temel kavramlarından uzak kimi mankurtlar varsa da milletimizin kalbi aynı heyecanla artmaktadır. Gerektiğinde canımızı feda etmekten çekinmeyeceğimiz vatanımıza hizmet, en ulvi görevimizdir.

'TÜRKİYE YÜZYILI MİLLETİN VE DEVLETİN ORTAK HAYALİ'

Hedeflerimizi adım adım hayata geçirdik. Yıllar yılları kovaladı, 2023'ü de bitirdik. Hedeflerimizin birçok kısmına ulaştık. Mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri vesilesiyle milletimizin önüne yeni bir vizyon koyduk. Türkiye Yüzyılı vizyonu, ülkenin topyekun büyümesi ve kalkınmasının adıdır. 2023 hedeflerimizi hayata geçirdik. Türkiye yüzyılı milletin ve devletin ortak hayali.

İşimiz gerçekten zor, sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımıma gelse alçakça oyunlar devreye sokuluyor. Maalesef ülkemizde bu senaryolarda figüranlık yapmak isteyen kesimler de eksik olmuyor. Basit oyunlar bizi hedefimizden uzaklaştıramaz.

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyiz

SOSYAL MEDYA UYARISI

Artık kimsenin itibar etmeyeceğine inanmadığımız bu basit oyunların hedefi bizleri Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar, inşallah yine başaramayacaklar. Milli birliğimizin düşmanları sosyal fay hatlarını bu sefer yabancı düşmanlığı üzerinden harekete geçirmeye çalışıyorlar.

Sosyal medya gibi kontrolü küresel güçlerin elinde olan mecralarda dolaşıma sokulan yalan haberlerle ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Gençler başta olmak üzere kimi kitlelerin hayal dünyalarını bulandırarak senaryolarını hayata geçirmeye çalışıyorlar. Tuzaklara karşı dikkatli olmalıyız.

Türkiye sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir.

YEREL SEÇİM MESAJI

31 Mart'ta sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Seçimleri tam bir demokratik olgunlukla bitireceğiz.
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyiz
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