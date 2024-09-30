Hizbullah: İsrail’i 2006’daki gibi tekrar yeneriz

Orta Doğu'da gerilim had safhada...Hizbullah güçleri ve İsrail arasındaki tansiyon tırmanmaya devam ediyor.Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, Hizbullah'ın ana karargahını vurmuş ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıklamıştı.Hasan Nasrallah'ın cenazesi, dev bir çukura dönüşen karargahın enkazından çıkarılmıştı.Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Nasrallah'ın öldürülmesine ilişkin bazı açıkalamalarda bulundu.Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan Naim Kasım, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Bir kardeşimizi, bir sevgilimizi ve bir babamızı, Hasan Nasrallah'ı kaybettik. Hasan Nasrallah'ın önceliği, Arap ve İslam birliği çerçevesinde Kudüs-ü Şerif'ti.Yaşadığı üzüntü ses tonuna ve yüz ifadelerine yansıyan Naim Kasım, direnişin devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:Evet Genel Sekreterimizi öldürerek bize darbe vurdular ama biz yolumuza devam edeceğiz.Fedakarlıksız yol olmaz, biz şehadet evlatlarıyız, direnişimiz devam edecek.İsrail'in Lübnan'a karşı düzenlediği kanlı saldırılara dikkat çeken Naim Kasım, İsrail'in ABD'nin desteği ve tüm imkanlarıyla Lübnan topraklarına ve sivillere saldırdığını, katliam yaptığının altını çizdi.Açıklamalarını sürdüren Naim Kasım, şöyle devam etti:Eğer İsrail zalim olma kararlılığında amacına ulaşacağına inanıyorsa, o zaman yanılgı içindedir.Gerçekleşen tüm suikastlar orduları ve örgütleri sarsacak nitelikteydi, ancak biz devam edeceğiz. Biz umut, güven, cihat ve sabır halkıyız.Naim Kasım, açıklamalarında İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı ve suikastlere rağmen Hizbullah üyelerinin olası bir saldırıya hazır olduğunu duyurdu.Naim Kasım, şu ifadeleri kullandı:İsrail'i vurduk, Hayfa'yı vurduk. İsrail de 1 milyon İsrailli'nin kaçtığını söyledi. Bunu sadece bir füzeyle yaptık.İsrail'i 2006'daki gibi tekrar yeneriz. Operasyonlarımız sürüyor, kara saldırısına hazırız.Düşmanla savaşacağız.Açıklamalarını sürdüren Naim Kasım, merak edilen 'Yeni Lider Kim Olacak' sorularına da yaptığı şu açıklama ile cevap verdi:En yakın zamanda Hizbullah'a yeni genel sekreter seçeceğiz.Ve size şunu söyleyeyim ki, her liderlik pozisyonu için seçenekler kolay olacak, çünkü hedefler açık ve hepimiz yürekten birleşmiş durumdayız.