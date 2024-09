Mansur Yavaş'ın algısı patladı! '7 kişinin ölümüne sebep olan mazgalları temizleyin!'

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'daki bazı okullara sağladığı hijyen desteğini bir PR faaliyeti haline getirmesi üzerine Ak Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın'dan açıklama geldi. Yalçın, ‘'Ankara halkı en temel belediyecilik hizmetlerinden mahrumken Yavaş'ın okullara gönderdiği 2 bidon deterjanın reklamını yapması akıl alır gibi değil'' dedi. Yalçın ayrıca,‘'Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara Ankara Büyükşehir Belediyesi bir çağrıda bulundu. Dedi ki temizlik malzemesi ihtiyacı olanlar başvursun.Oysa ki bununla ilgili daha önce de Mansur Yavaş yönetimi 2020 ve 2021 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Bölge Müdürlüğü'ne bir talepte bulunmuş. İl Müdürlüğü de buna şu anda ihtiyacın olmadığını söylemişti. Ancak bu sefer İl Müdürlüğü'yle veya bakanlıkla bir temasa geçmek yerine, işbirliği şeklinde bir projeyi yürütmek yerine doğrudan okullara bir çağrıda bulundu ki sırf bunun şu anda ülke siyasetinde gündem olabilmek adına böyle bir şey yaptılar.Kaldı ki şöyle de bir durum var. İlçe belediyelerinin neredeyse tamamı hatta ülke genelindeki bütün belediyeler bulundukları mahalledeki okullara ayni yardımda bulunurlar. Bu yıllardır bu şekilde uygulana gelmiştir. Bütün belediyeler bunu uygular ancak hiçbir belediye bunu siyasi ranta dönüştürmeye kalkmaz. Sonuçta okullara hizmet noktasında yardım edenler. Bugüne kadar hiçbir belediye başkanı okula yapmış olduğu yardımla çıkıp övünmemiştir. Ben mesela Sincan Belediyesi'nde geçtiğimiz dönem 5 sene meclis üyeliği yaptım. Sincan Belediyesi ilçedeki okulların tamamına temizlik malzemesi yardımını her sene mutlaka yapar. Ve bunu hiçbir yerde duyamazsınız, göremezsiniz. Ve basın açıklamasında bu konuyu açıklarken milli eğitimin çaresizliğinden bahsediyor. Bakanlığın böyle bir çaresizliği falan yok. Ancak böyle bir çaresizlik içerisindeymiş gibi göstererek ortada sanki bir kurtarıcı rol üstlenmeyi düşünüyorlar.Sayın Yavaş siz kendi işlerinizi yapın. Bakın rekreasyon alanlarına, Ankara'da rekreasyon alanları şu anda rezil durumda canınız temizlik yapmak istiyorsa, rekreasyon alanlarını temizleyin Göksu Park Harikalar Diyarı, Mogan Park buralarda balıklar öldü ya kirlilikten. Temizleyeceksen rekreasyon alanlarını temizle. Temizleyeceksen altyapı sorunlarını çöz. Mazgalları temizle. Ankara'da bugüne kadar bu denli altyapı sorunu hiçbir zaman yaşanmamıştır. İki damla yağmur yağdığında her yer göl oluyor. Temizleyeceksen oraları temizle. 7 kişi vefat etti bu sorumsuzluğunuz yüzünden.Sonra trafik konusu var. Ankara tarihinde hiçbir dönemde bu kadar yoğun, bu kadar kangren haline dönüşmüş bir trafik sorunu yaşanmamıştır. Şu anda Ankara'da trafik felç olmuş durumda. Ankaralılar trafik çilesiyle uğraşır durumda. Sen çözeceksen bunu çöz. Kendi işini yap. Toplu taşımada yaşanan rezillikler. Bugüne kadar her dönemde söz verdin. En son 2019'da 58 kilometre metro yapacağının sözünü verdin. 2020'de 7.8 kilometre Mamak metrosunu onayını aldıklarını ve 4 sene içerisinde bitireceğini sözü verdin. Bugüne kadar 1 santimetre yapmadın ya 1 santimetre. Bırakın bunu, bırakın yenisini yapmayı. Eskiden yapılanların bakımını yapamıyor.Ankaralı Türkiye'nin en pahalı ulaşımını, en pahalı suyunu kullanıyor. Vaktinizi algı faaliyetlerine değil bu problemleri çözmeye ayırın. Önce bu problemleri giderin ondan sonra Cumhurbaşkanı adayı olursunuz.Temizliğe gönderdiğiniz işçilere bile hakkını vermiyorsunuz. Hangi birimden gönderdiniz o işçileri. Türkiye'nin en düşük işçi maaşları ABB'de ama o işçileri PR olarak kullanıyorsunuz. Türkiye'nin SGK'ya en borçlu belediyesi olarak, işçilerle PR yapıyorsunuz.Ve şunu diyoruz algıyı bırak işine dön. Mansur Yavaş'a söyleyeceğimiz laf budur. Algıyı bırak belediyenin esas faaliyetlerine dön, işine dön, belediyecilik faaliyetlerini layıkıyla yerine getir.Belediye başkanları siyaset yapmamalıdır, hizmet üretmelidir. Bu Mansur Yavaş'ın bugüne kadar her seçimde kendi söylemidir. Biz de aynen bu söylemini kendisine hatırlatıyoruz. Belediye başkanları siyaset yapmamalıdır, hizmet üretmelidir. Ankaralılar Mansur Yavaş'tan hizmet bekliyor. Bir an önce artık belediye başkanlığını hatırlamalı ve belediye başkanlığına dönmelidir.