ANKA III Yunan medyasında: Türünün en gelişmiş sistemlerinden

Türkiye, savunma sanayiinde attığı kararlı adımlarla ulusal güvenliğini güçlendirmeye ve bağımsızlığını pekiştirmeye devam ediyor.Son yıllarda yapılan yatırımlar ve yerli üretim projeleri, Türk savunma sanayiinin küresel çapta dikkat çeken bir aktör haline gelmesine katkı sağladı.Özellikle insansız hava araçları (İHA) alanında kaydedilen gelişmeler, Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini bir kez daha ortaya koyuyor.ANKA III, İLERİ TEKNOLOJİ İLE CAYDIRICI GÜÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYORTUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III ileri teknoloji insansız savaş uçağı da hem iç güvenlik operasyonlarında hem de dış tehditlere karşı caydırıcı bir güç olarak öne çıkıyor.İlk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştiren ve test uçuşlarına devam eden ANKA III'e askeri amaçlı kullanımı kapsamında silah taşıma kabiliyeti kazandırılması amacıyla mühimmat montaj faaliyetleri başlatıldı.Kanat altına ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm kiti yerleştirildi.ANKA III, MÜHİMMATLI ATIŞ TESTİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADIASELSAN tarafından üretilen Aselflir 500 Elektro Optik Kamera takılı olan ANKA III, mühimmatlı taksi ve mühimmatlı uçuş test faaliyetleri sonrasında bu kez atış faaliyeti için harekete geçti.İlk uçuşunun akabinde testlerine hızlı bir şekilde devam eden ANKA III İnsansız Hava Aracı, gerçekleştirdiği mühimmatlı uçuş testinin akabinde bir kez daha havalandı.Mürted Hava Üssü'nden 08.30'da kalkışını gerçekleştiren ANKA III, Acıkır Atış Sahasına ulaştı. Hedefe atışını gerçekleştiren ANKA III, atış testini başarıyla tamamladı.YUNAN MEDYASI: TÜRÜNÜN EN GELİŞMİŞ SİSTEMLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİANKA III'ün ilk mühimmat atışında hedefi 12'den vurması Yunanistan'da ses getirdi.Yeni bir başarıya daha imza atan ANKA III'ü yakından takip eden Yunan medyası, test atışlarına ilişkin detaylara yer verdi.Haberde, 'Jet motoru ve geliştirilmiş gizlilik (stealth) özelliklerini dahili silah depolarıyla birleştiren uçak, bölgede türünün en gelişmiş sistemlerinden biri haline geldi.' denildi.ANKA III'E TAARRUZ ÖZELLİĞİTurbofan motora ve yaklaşık yedi ton kalkış ağırlığına sahip ANKA III, test faaliyetlerinin tamamlanmasının akabinde 40 bin feet irtifada görev yapabilecek ve 0.7 mach sürate ulaşabilecek.ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlarının yanı sıra taarruz amaçlarıyla da kullanılacak.Mühimmatlı konfigürasyonda ANKA III sistemi, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek.