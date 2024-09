AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek saat 19.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.



AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:





CHP'Lİ VEKİLİN ARACINDA KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA YAKALANDI



"CHP' denilince maalesef her türlü işin içerisinde pislik olabilme ihtimali olabiliyor. Bundan daha önce ki süreçlerin içerisinde, biz şunları da yaşadık: Cenaze araçlarının içerisinde 140 kg esrar yakalama olayı çıkmıştı. Yine Ankara Belediyesi ile alakalı bir aracın içerisinde de bir durum çıkmıştı ama orada hep kişilerin bu işleri yaptığı yönünde bir konuşmalar olmuştu ve konular kapanmıştı. Bugün çok farklı bir skandalla ve çok farklı bir rezaletle, aslında Türkiye gündemine düşen bir olay oldu. Ediz Ün denilen kişinin elektronik sigara kaçakçılığı yaptığı yönünde iddialar gündeme geldi.”



“Biliyorsunuz bu araç durdurulduğu zaman araçta iki tane şahıs vardı bir tanesinin ismi Çağatay Rahmi Çetin. Bu kişinin ‘kasten yaralama’ suçundan kaydı var. Diğer bir kişi de Fatih Anıl diye birisi daha var. Bu kişinin de ‘hakkı olmayan yere tecavüz’, ‘mala zarar verme’, ‘açıktan hırsızlık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘güveni kötüye kullanma’, ‘tacir veya şirket yöneticisi olan şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticileri faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’ gibi bir sürü suçu var. Bunları almış.”



“Burada arabayı durduruyorlar. Üzerine basarak durmamız gereken kısım, arabanın bagajı açılıyor ve bagajdan kaçak malzemeler çıkıyor. Bunun üzerine bu kaçak malları teslim edip arabanın içerisindeki aramayı yaptırmıyorlar. Yani arabanın içinde bir arama yapılmıyor, sadece bagaj kısmı aranıyor. Düşünebiliyor musunuz bu arabanın bagajında maddi değeri bu kadar yüksek bir şey olmasına rağmen, araba içinde arama yapılması milletvekili aracı diye bu kişilen aramaya yapılmasına izin vermiyor. O zaman aklımıza ‘O zaman arabanın içinde ne vardı?’ diye soru işareti geliyor. Bu arabanın içerisinde çok farklı şeyler olabilir. Maddi veya başka türlü bir suç aleti ya da buna benzer içeride bir takım materyaller olabilir.”



“Bu kişi zannediyorum 60 küsür defa dışarı çıkmış gelmiş. Bir milletvekili niye bu kadar dışarı çıkıp buraya gidip gelir? Burada bir görevi yok ama sürekli gidip geliyor. Burada sürekli bir malzeme taşıması söz konusu.”



CHP'Lİ EDİZ ÜN'ÜN SÖZLERİ, ÖZGÜR ÖZEL'İ TATMİN ETMEYE YETTİ!



"Özgür Bey bu işi tatmin edici buluyordu. Adam kendisi istifa etti. Özgür Bey’e soruyorum: Sen bunu tatmin edici bulmuşsun, bu adam neden istifa etti? Çünkü yine milletin gözünün içine bakarak söylediğiniz yalanın vatandaş tarafından tatmin edici olmadığını anlayınca çağırdınız bunu istifa ettirdiniz.”



“Ediz Ün’ün attığı tweete bakın. ‘Bilgim ve iradem olmadan yapılan suçu örtmedim, üzerine gidilmesini talep edip derhal şikayetçi oldum. Olayın içinde olmasamda Süleyman Soylu ile birlikte yargılanmak için AK Partili vekillerden imza isteyeceğim. İlk imzamı da Fatma Aksakal’dan isteyeceğim. Hodri meydan.” Şimdi bu olayla Süleyman Soylu’nun ne alakası var? Sen milletvekilisin. Yargılanmak mı istiyorsun? Et istifa... Hadi gel bir yargılan bakalım. Süleyman Soylu’nun bu olayla ne alakası var mesela? Senin gibi sigara kaçakçılığı mı yapmış? Süleyman Soylu kendisine atılan iftiralardan dolayı ‘bu konuyla alakalı dokunulmazlığım kaldırılsın’ diye dilekçe verdi. Seninki böyle bir şey değil ki... Sen bagaja aleni doldurmuşsun, 65-70 kere gidip gelmişsin, cepleri doldurmuşsunuz. Vatandaşın size oy vererek seçtiği seçimlerden önce ‘Maaşımdan başka bir şeyim yok. Açlık sınırının altındayım.’ diyen bir kişisin. Ne yaptın? Sigara kaçakçılığı yaptın. İstifa et bakalım milletvekilliğinden de yarın sabah bir yargılanmaya başla.”



“Bu Ediz Bey’in özellikle Meclis’teki odasının önündeki kameralara da bakmak lazım. Acaba millet gelip orada bundan sigara alıyor muydu? Arabanın bagajında bunları getiren adam, Meclis’te de bunları satar. Bunların ne yapacağı belli olmaz.”