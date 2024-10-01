Bakan Yerlikaya duyurdu! 8 ilde 'Siberağ-8' operasyonu

Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen 'Siberağ-8' operasyonlarına dair bilgi verdi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, 8 ilde jandarma tarafından 'nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandığını duyurdu.Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Savcılarımız ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl jandarma komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir’de düzenlenen “Siberağ-8” operasyonlarında şüphelilerin;Yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi."